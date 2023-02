LoL : Quand sort le rework d'Aurelion Sol ?

Aurelion Sol, quelle date pour la sortie de son rework sur LoL ?

Storm Dragon Aurelion Sol sometimes just throw Storm Dragon Lee Sin as his ultimate! pic.twitter.com/6Vr7yKygeX — Bess (@BessWisty) February 1, 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, le dragon céleste de, est arrivé sur la Faille de l'Invocateur il y a bientôt sept ans. Face à son faible niveau de popularité, les développeurs du MOBA de Riot Games ont pris la décision début 2022 de lui offrir un petit rework afin qu'il regagne les cœurs des joueurs. Presque opérationnel, le nouveau Forgeur d'étoiles était censé arriver sur le PBE il y a quelques semaines, mais des problèmes techniques ont retardé le moment de sa présentation officielle à la communauté.Depuis le 1février,, une arrivée qui était très attendue depuis que son nouveau kit de compétences a été dévoilé. Tous les joueurs qui disposant d'un accès aux serveurs de tests peuvent donc sélectionner le champion dans leurs parties pour l'essayer et voir ce qu'il est capable de faire. Cela suggère donc queSon aspect physique a été revu, puisqu'il ne possède plus les étoiles qui tournaient auparavant autour de lui. De plus,, comme unlorsque son skin « Dragon des tempêtes » est sélectionné.Le physique du champion n'est pas la seule nouveauté, puisque. Désormais, le dragon peut voler comme bon lui semble sur la carte tout en crachant du feu et son ultime a l'air plus destructeur que jamais.Comme nous vous le disions ci-dessus, puisque, il est peu probable qu'il sorte avec le patch 13.3, comme cela avait été pressenti, le temps que les joueurs puissent faire des retours et que les développeurs les prennent en compte. Néanmoins,