LoL : Qu'est-ce que la Rose noire dans Arcane ?

Une nouvelle organisation a fait son apparition dans la saison 2 d'Arcane, la Rose noire. Retrouvez des explications à son sujet dans cet article.
La diffusion de la seconde et dernière saison d'Arcane, la série basée sur le Lore de LoL
, a commencé le 9 novembre 2024, et beaucoup de fans aimeraient en apprendre un peu plus sur la Rose noire
. Cette organisation a fait son apparition à travers la mystérieuse Amara, et il est désormais important de connaître l'histoire de ce groupe secret pour mieux appréhender la suite des événements.
Qu'est-ce que la Rose noire dans le Lore de LoL et Arcane ?
Les joueurs de LoL
ont sans doute déjà remarqué depuis longtemps le lien qui unissait LeBlanc à une certaine « Rose noire », et plus récemment, la présentation du set 13 de TFT
a permis de constater l'entrée d'une synergie portant le même nom. Dans le Lore, la Rose noire est une organisation secrète dirigée par des aristocrates venus de Noxus
, la région d'où proviennent Mel et Ambessa. Fondée par la sorcière LeBlanc et le mage de sang Vladimir,
elle accorde à ses membres le droit de disposer d'une magie noire puissante, depuis une forteresse construite par Mordekaiser. Ils peuvent ainsi influencer le destin de la nation en préservant leur véritable identité.
La Rose noire bénéficie d'un réseau d'espions à travers tout Runeterra, mais nous ignorons à ce jour quelles sont ses intentions dans Arcane
. Il apparaît toutefois qu'Ambessa aurait un lien avec l'organisation mystérieuse, d'autant que la révélation de son fils décédé pourrait signifier qu'il travaillait peut-être pour la Rose noire
.
Quels champions de LoL sont liés à la Rose noire ?
Même si plusieurs membres de la Rose noire
sont inconnus (rappelons qu'il s'agit d'une organisation secrète), nous savons avec certitude que certains personnages en font partie :
- LeBlanc : la fondatrice, en mesure de changer d'apparence au gré de ses desseins
- Vladimir : a fait un pacte avec LeBlanc pour créer la Rose noire, et est spécialisé dans les manœuvres politiques
- Elise : a pris l'apparence d'une reine araignée après avoir rejoint la Rose noire
- Cassiopeia : la sœur de Katarina
Morgana, qui sera présente sur le set 13 de TFT, appartiendra d'ailleurs à cette synergie, bien que nous ne sachons pas vraiment ce qui la lie à l'organisation.
De plus, d'autres champions sont connus pour avoir établi des liens avec la Rose noire
:
- Briar : un vampire crée par l'organisation
- Rell : emprisonnée par la Rose noire et soumise à des expériences, elle a réussi à fuir
- Samira : mercenaire de la Rose noire, en charge de traquer Rell
- Sion : ressuscité par la Rose noire et offert à Swain
- Swain : ennemi juré de l'organisation
- Ekko : a combattu des membres de la Rose noire
Même si tous ces personnages ne sont actuellement pas présents dans Arcane
, il se pourrait qu'ils voient le jour à l'écran à l'avenir puisque Riot a indiqué que certaines des histoires de la série seraient continuées dans d'autres projets
.
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