LoL : Le co-créateur d'Arcane évoque l'avenir des personnages de la série dans d'autres projets

Le co-créateur de la série Arcane s'est exprimé brièvement à propos des personnages des futurs projets animés basés sur l'univers LoL.
La saison 2 d'Arcane, la série basée sur l'univers de LoL
, sortira en novembre 2024, et sera divisée en 3 actes dont le premier sera diffusé le 9. En octobre, l'un des co-créateurs de la série a évoqué le futur des personnages dans les prochains projets animés inspirés de Runeterra et du Lore du MOBA.
Des personnages issus d'Arcane pourraient intégrer les futures séries de Riot Games
En juin 2024, Riot Games révélait qu'Arcane ne comprendrait pas de troisième saison
, mais que d'autres histoires puisées dans l'univers de Runeterra lui succéderaient. Même si la série a rencontré un franc succès aussi bien auprès des téléspectateurs que de la critique, les histoires basées sur les personnages de LoL
sont riches et méritent d'être exploitées à l'écran, d'où cette décision.
L'un des co-créateurs d'Arcane, Christian Linke, a accordé une interview à Screen Rant
, dans laquelle il a d'abord confirmé que l'équipe travaille actuellement sur « une multitude de nouveaux projets »
, et que certaines de ces aventures se dérouleront dans des régions encore inexplorées à l'écran. De plus, de nouveaux personnages feront leur apparition, et Christian Linke a d'ailleurs sous-entendu que certains pourraient provenir d'Arcane, en affirmant qu'il « y a définitivement des histoires de personnages que nous voulons continuer. »
Bien entendu, aucune précision n'a été apportée, laissant le suspens sur le contenu des futures séries de Riot Games et du studio Fortiche intact. Les fans pourront néanmoins se consoler d'apprendre cela, puisque la saison 2 ne sera pas synonyme d'un adieu, mais d'un simple au revoir pour certains personnages. Il apparaît peu probable que Jinx et Vi soient encore en tête d'affiche d'une nouvelle série, mais Caitlyn, Heimerdinger ou même Ekko incarnent de bons candidats, du moins s'ils survivent à la seconde saison d'Arcane, qui se terminera le 23 novembre prochain.
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