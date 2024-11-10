TFT : Le set 13, Into the Arcane, se dévoile, les détails

Into the Arcane, le treizième set de TFT, sera bientôt d'actualité sur les serveurs live. Retrouvez les détails des nouveautés à venir dans cet article.
Riot Games a levé le voile sur le set 13 de TFT
en donnant un vaste aperçu de son contenu, au lendemain du début de la diffusion de la seconde saison d'Arcane. En effet, ce nouvel ensemble sera intitulé Into the Arcane
, et s'inspirera sur plusieurs points de la série animée relatant les aventures de Jinx et de Vi à Zaun et Piltover.
Les détails du set 13 de TFT sont connus
Champions
Into the Arcane, le set 13 de TFT
, sera accessible à partir du mercredi 20 novembre, et les joueurs pourront composer avec des unités inédites, empruntées à la série animée Arcane. Au total, 10 champions
propres à cet univers seront jouables, en plus d'Ambessa, récemment ajoutée sur LoL :
- Powder
- Sevika
- Scar
- Vander
- Violet
- Loris
- Maddie
- Steb
- Renni
- Smeech
Découvrez la liste complète de tous les champions du set 13 de TFT dans notre article
.
Synergies
Les synergies
qui seront activables sur Into the Arcane
ont également été partagées par le développeur, et vous retrouverez comme d'habitude un trait économique
à travers Conquérant, d'autant que les Barons de la chimie vous permettront aussi de déverrouiller des butins de qualité, à condition de ne pas avoir perdre quelques manches. Parmi les nouveautés, nous pouvons aussi mettre en lumière un trait d'invocation
, et cette fois, il sera possible de faire appel à un Sion surpuissant pour décimer les équipes adverses.
Des mécaniques déjà vues sur des sets plus anciens
, comme celles propres aux Ninjas du set 1 ou aux Vedettes de l'ensemble 6 feront aussi leur retour, à travers Émissaire et Expérimentation. N'hésitez pas à consulter notre article détaillant toutes les synergies du set 13 et leurs effets
pour en apprendre un peu plus.
L'Anomalie, la mécanique d'Into the Arcane
Exit les Breloques, et bienvenue à l'Anomalie, la nouvelle mécanique du set 13 de TFT
. Sur Into the Arcane,
vous aurez l'occasion à chaque partie d'évoluer l'une de vos unités
. Concrètement vous devrez placer le champion de votre choix dans l'Anomalie et « relancer avec 1 PO pour obtenir différentes options qui la changeront de manière permanente
».
De plus, Riot Games avait déjà révélé que la mécanique des portails allait être remplacée par des Rencontres d'ouverture. Pour en savoir plus, consultez notre article expliquant leur fonctionnement
.
Optimisations
La grande nouveauté du set 13 de TFT
concernant les optimisations
est que sur cet ensemble, vous pourrez bénéficier d'augments relatifs à deux unités, les liant ainsi pour le reste de la partie. En outre, les optimisations de héros, par exemple pour Singed seront encore d'actualité, mais appartiendront toujours au palier Argent. Au total, plus de 100 nouveaux augments seront ajoutés sur Into the Arcane
.
Cosmétiques
Enfin, plusieurs tacticiens et une nouvelle arène
seront disponibles à l'achat sur le set 13
. Vous retrouverez notamment 4 nouveaux Chibi, Ekko, Caitlyn, Annie et Vi, ainsi qu'un tacticien atypique qui transformera votre tacticien en Jinx. Découvrez notre article présentant les nouveaux cosmétiques d'Into the Arcane
pour obtenir un meilleur aperçu de ce qui vous attend.
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