LoL : Nouvelles rumeurs pour l'arrivée de Yone, le frère de Yasuo

Riot a encore de nombreux projets pour LoL, et cela passe bien évidemment par la publication de nouveaux champions, dont pourrait faire partie Yone.

Yone Spirit Blossom Leak pic.twitter.com/D5nPdmFlPc — Jumaralo Hex (@JumaraloHexCore) July 7, 2020

As noted by @SkinSpotlights, Spirit Blossom Thresh has VO interations with Yone! pic.twitter.com/daTHQhrOtQ — moobeat (@moobeat) July 7, 2020

Yone est tristement célèbre pour avoir été tué par son frère et champion : Yasuo. De ce fait, son implantation dans LoL était assez improbable il y a encore plusieurs mois. Néanmoins depuis quelque temps les rumeurs quant à son arrivée dans LoL se font persistantes , et de nouvelles sont apparues suite à la révélation de Lillia, le 149e champion de LoL Tout a (re)commencé lorsque Jumaralo Hex, créateur de contenu pour Riot, a publié sur son compte Twitter. Ces cosmétiques font partie d'un ensemble assez important, à l'instar des skins Gardiens des étoiles. Qui plus est, le studio a déjà avancé que durant cet événement, qui pourrait se dérouler sur plusieurs mois,Ce n'est cependant pas tout, puisque d'autres indices viennent « confirmer » ces spéculations. Lors de l'implantation du patch 10.15 sur le serveur de test,, comme vous pouvez le voir ci-dessous.De ce fait, il est fortement imaginable que. Reste à savoir maintenant comment Riot Games adaptera son lore pour Yone, puisque Yasuo l'a tué. Fera-t-il son arrivée sous une forme fantomatique ou aura-t-il réussi à retrouver une forme plus humaine ? Il va falloir patienter pour le savoir.Finalement, nous rappelons que, puisque Riot n'a toujours pas fait d'annonce officielle à ce sujet.