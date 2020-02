LoL : Yone, frère de Yasuo, prochain Champion ?

Selon certaines suggestions, le prochain Champion qui ferait son arrivée sur la faille de l'invocateur pourrait être le frère de Yasuo, se nommant Yone.

En plus de la centaine de nouveaux skins prévus pour cette année 2020 , d'autresdoivent faire leur arrivée dans League of Legends. Bien évidemment, nous ne savons pas encore qui sera implanté, mais selon certains membres de la communautédans les prochaines semaines.Les indices allant dans ce sens sont effectivement nombreux. Tout d'abord, en début d'année Riot Games a partagé une vidéo de développeurs dans laquelle Ryan "Reav3" Mireles, producteur, a teasé le nouveau champion indiquant qu'il était « maqué et refuse de mourir » en ajoutant en commentaire que « certains démons devaient rester dans notre passé ». Il a ensuite poursuivi précisant que les joueurs pouvaient s'attendre à voir un autre personnage de l'histoire débarquer,Même si, il a récemment fait son apparition dans Legend of Runeterra. De plus, si Yone n'est habituellement pas masqué, Yauso a parfois été représenté avec un masque, accessoire de la région d'Ionia, qui pourrait avoir été adopté par son frère.Bien entendu, il ne s'agit que de spéculations, et il se pourrait que, mais de nombreux joueurs pensent que ce dernier fera bien son arrivée, à l'image de Docteur Yas . Nous aurons, dans tous les cas, bientôt une réponse à propos du nouvel arrivant de LoL.