LoL : Les Champions pour bien débuter en midlane

Les champions pour bien débuter en midlane sur LoL

Avant toute chose, il faut bien choisir le rôle dans lequel vous souhaitez évoluer. Le choix des champions s'en trouvera grandement réduit puisqu'ils ne sont pas faits pour être joués dans tous les rôles, loin de là. Il existe, bien sûr, des intrépides qui dépassent ces limites, mais nous vous déconseillons très fortement de vous livrer à ce genre d'expériences si vous débutez sur. Nous y retrouvons donc naturellement desqui se spécialisent dans la suppression rapide de leurs adversaires. Il faut toutefois garder en mémoire qu'il s'agit d'une lane qui se joue en solo, le midlaner est en théorie moins dépendant de la protection d'un support. C'est donc naturellement que nous voyons à ce poste beaucoup deet d'Comme évoqué plus tôt, il faut se défaire rapidement de votre adversaire, car l'espace entre les deux tours est réduit. Mais votre potentiel de kill n'est pas limité à votre voie,si l'occasion se présente. Maintenant que vous connaissez globalement les enjeux, voici trois Champions qui vous permettront d'aborder la voie du milieu aussi calmement que possible.Pour faire bref, voiciSi vous souhaitez des informations supplémentaires, nous vous expliquons pourquoi ces champions sont, selon nous et actuellement, idoines pourLux est l'un des champions les plus classiques dans la catégorie des. Elle dispose d'une série de contrôles (CC) au fonctionnement très simple et peut capitaliser dessus grâce à ses importantes sources de dégâts. Elle possède également des outils de zoning qui peuvent lui assurer une phase de lane confortable.La phase de dégâts classique repose sur la combinaison de son A, son E et son R. Si vous avez assez de dégâts, le kill est assuré sur les adversaires les plus fragiles. Pour rentrer dans le détail, votre A immobilise les adversaires, ils peuvent encore attaquer et utiliser leurs sorts qui n'impliquent pas de mouvement. Le E dispose d'une zone généreuse qui vous permet d'infliger des dégâts avec une bonne portée en restant à l'abri.Le R est un excellent outil aussi bien pour finir votre combo que pour infliger des dégâts en teamfight puisqu'il s'agît d'un énorme laser à la portée généreuse qui touche toutes les cibles sur son passage. Le passif est intéressant, surtout si vous débutez puisqu'il vous apprend à alterner vos sorts et vos attaques de base afin de maximiser vos dégâts. Enfin, le Z est un apport utilitaire, particulièrement efficace, d'autant plus que ce bouclier vous protège aussi bien vous que vos alliés.est également un mage contrôle assez traditionnel basé sur un combo simple qui permet de tuer facilement l'adversaire. Le potentiel de CC d'Annie est assez important, surtout en zone et ses sorts sont tous très simples mécaniquement. Elle peut facilement s'avérer décisive dans les phases de teamfight, ou même pour simplement refroidir des assassins un peu trop entreprenants.Le passif d'Annie étourdit les adversaires tous les cinq sorts, c'est un vrai atout lors d'une phase de lane, notamment si votre jungler peut venir vous rendre visite. Le A est un projectile ciblé qui inflige des dégâts, son coût en mana est restauré s'il tue la cible, un excellent moyen de farm facilement les sbires sans rien dépenser.Le Z projette un cône de flammes en face du Champion, c'est un bon moyen d'appliquer votre passif sur plusieurs ennemis, dans les premières phases du jeu. Votre E offre un bouclier qui renvoie une partie des dégâts d'attaque de base des ennemis, il peut être utilisé sur vous-même ou sur un allié et augmente également la vitesse de déplacement de la cible.Enfin, l'ultime permet d'invoquer un ours géant qui inflige des dégâts autour de sa zone d'apparition, mais également autour de lui. C'est la meilleure façon d'appliquer votre passif et d'infliger de lourds dégâts d'entrée de jeu, pour enchaîner sur vos autres sorts. Si l'adversaire n'est pas mort après votre combo, vous pouvez diriger l'ours pour lui faire attaquer un ennemi précis.Nous pouvons décrire Ahri comme un mélange entre un mage et un assassin. Elle dispose, certes, d'une portée confortable, mais l'essentiel de ses dégâts consiste à appliquer un combo sur une seule personne afin de l'éliminer. Elle bénéficie également d'une grande mobilité lui permettant d'être difficile à intercepter pour les ennemis.Son passif assure une tenue de lane confortable en lui conférant des soins lorsqu'elle touche des sorts. Son A inflige la moitié de son burst sous forme de dégâts bruts, ignorant la résistance magique de l'ennemi. Son E constitue l'élément central de son gameplay puisqu'il s'agit de son seul contrôle, mais surtout d'une augmentation de dégâts déterminante.Son R est sa plus grosse composante en tant qu'assassin donnant la possibilité de dash au moins trois fois, plus un dash pour chaque ennemi éliminé. Elle peut ainsi rentrer et sortir des fights à sa guise et ainsi se mettre hors de danger en attendant de récupérer ses sorts. Son Z est un apport de DPS non négligeable, surtout avec le bonus du E.Cette liste a pour but de vous familiariser tranquillement avec les enjeux de la midlane avec des personnages simples. Si vous cherchez à approfondir votre expérience sur ce rôle, nous vous recommandons de consulter la tier list consacrée aux midlaners de lol