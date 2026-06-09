LoL : Locke, quelle est la date de sortie du nouveau champion ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de Locke, le prochain champion de LoL, dans cet article.

League of Legends va bientôt agrandir son roster, avec l'entrée de l'exorciste Locke, un assassin conçu pour purger la voie du milieu de ses pêchés. Afin de bien vous préparer à cet ajout, nous vous indiquons ici la date de sortie de Corvin Locke sur le MOBA de Riot Games.

Quand va sortir Locke, le nouveau personnage de LoL ?

Depuis 2023 et l'entrée de Naafiri sur LoL, aucun champion appartenant à la classe des assassins n'avait été ajouté à la liste, mais les choses vont changer d'ici peu. En effet, Riot Games a fixé la date de sortie de Locke au patch 26.13, soit le mercredi 24 juin 2026 en France.

Orienté AP, l'exorciste de Demacia bénéficiera de grandes capacités en matière de mobilité, ce qui lui permettra de surprendre ses adversaires, voire de mettre la pression sur les autres lanes. Il sera également en mesure de fournir un burst de dégâts conséquent, tout en exécutant à la chaîne ses adversaires.

Les démons ont mauvaise réputation, mais les vrais monstres ? Ce sont les gens.

L'aperçu du détail de ses sorts permet de mieux comprendre son gameplay : la qualité de ses attaques dépendra de sa capacité à bien les préparer, c'est-à-dire en marquant ses ennemis avec des clous (Soul Nails). Locke pourra ainsi ralentir ses cibles, et les emprisonner dans un artefact ravageur (son R), qui améliorera son seuil d'exécution. Autrement dit, il sera sans doute difficile d'échapper à un Locke bien maîtrisé.

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Avant sa sortie officielle sur les serveurs live de LoL avec la mise à jour 26.13, Locke pourra être testé sur le PBE durant plusieurs jours, ce qui laissera l'opportunité à Riot Games de lui apporter de derniers ajustements. Rendez-vous donc le mercredi 24 juin pour découvrir (ou bannir) Locke, la future terreur de la Faille de l'invocateur.