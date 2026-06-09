LoL : MàJ 26.12, les détails de la mise à jour

La mise à jour 26.12 de LoL a été déployée le mercredi 10 juin 2026, et amène de grands changements pour l'ARAM du Chaos, notamment au niveau des optimisations. L'Arena est également concernée, et comme d'habitude, plusieurs ajustements ont été apportés pour l'équilibrage des champions. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 26.12 de LoL ci-dessous.

Patch notes 26.12 de LoL

Disponibilité du mode Draft

Nous sommes heureux d'étendre la disponibilité du mode Draft dans les régions suivantes : Moyen-Orient, Océanie et Singapour. Depuis fin 2025, nous avons constaté une amélioration significative des temps d'attente dans ces files, nous permettant ainsi d'offrir un accès 24h/24, 7j/7 à ce mode.

Restrictions pour les duos dans les hauts niveaux de jeu

La possibilité de jouer en duo pour les joueurs de haut niveau a été désactivée lors du lancement de la saison 2 dans les régions où la progression de ces joueurs a également été réinitialisée. Nous surveillons de près l'équilibre des matchs de haut niveau afin de déterminer les modifications à appliquer pour pouvoir permettre le retour du jeu en duo pour ces joueurs dans ces régions. Nous préférons cependant attendre d'avoir modifié ce mode avant de le réactiver. Nous vous tiendrons informés dès que nous serons en mesure de le faire.

Niveau d'Honneur sur le panneau social

Votre niveau d'Honneur et les sanctions qui vous sont infligées sont désormais visibles sur votre panneau social afin de garder un œil sur votre niveau, de suivre vos progrès en matière de comportement et de voir l'impact de ce dernier sur vos parties. Le panneau affichera votre niveau d'Honneur actuel, les restrictions infligées et les mesures à prendre pour améliorer votre niveau, vous rappelant ainsi en permanence l'importance d'avoir un comportement positif au sein de notre communauté.

Champions

Aatrox

Nous donnons un coup de pouce à Aatrox, qui est sur la touche depuis un certain temps déjà, même si ce Darkin a toujours été une valeur sûre dans la méta actuelle. Nous renforçons la puissance de la distance létale de son A pour mieux récompenser la maîtrise de cette compétence clé et faire de lui une véritable menace, tant contre les tanks que contre les champions plus faibles.

A - Épée des Darkin

Dégâts bonus de la Distance létale : 70 ⇒ 75

Gwen

Gwen n'est plus dans la méta depuis un certain temps déjà, tous niveaux confondus. Elle a perdu en puissance avec la refonte mineure d'Aube et crépuscule apportée lors du patch 26.09. Nous lui rendons donc une partie de sa puissance de début de partie. Elle restera un champion à scaling, mais la faible puissance de son premier objet lui coûtait un peu trop cher en début de partie, voilà pourquoi nous avons décidé d'effectuer ces améliorations. Ces changements devraient lui redonner du coupant à tous les stades de la partie !

A - Tchac, tchac !

Dégâts de base par coup : 10/13,5/17/20,5/24 ⇒ 10/14/18/22/26

E - Élan incisif

Vitesse d'attaque bonus : 20/35/50/65/80% ⇒ 30/42,5/55/67,5/80%

Hwei

Les modifications apportées à Hwei dans le patch 26.08 visant à modifier les effets cumulés du ralentissement de sa compétence ainsi que son interaction avec d'autres sources de ralentissement ont eu des conséquences négatives inattendues. Bien que nous ayons introduit un buff compensatoire parallèlement à ce changement, il est apparu clairement, après plusieurs patchs, que cette modification avait eu un effet néfaste sur Hwei. Nous avons donc décidé de répartir davantage de puissance entre ses compétences A et E afin que toutes ses compétences restent efficaces.

A - Sujet : Désastres

Dégâts de AA : 50 / 80 / 110 / 140 / 170 (+ 70% de la puissance) (+ 3 / 4 / 5 / 6 / 7% PV max de la cible) ⇒ 50 / 80 / 110 / 140 / 170 (+ 80% de la puissance) (+ 3 / 4 / 5 / 6 / 7% PV max de la cible)

Dégâts de AZ : 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 25% de la puissance), augmentés jusqu'à 120 / 201,875 / 302,5 / 421,875 / 560 (+50 / 59,375 / 68,75 / 78,125 / 87,5% de la puissance) ⇒ 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 30% de la puissance), augmentés jusqu'à 120 / 201,875 / 302,5 / 421,875 / 560 (+ 60 / 71,25 / 82,5 / 93,75 / 105% de la puissance)

Ralentissement de AE : 30% ⇒ 35%

E - Sujet : Tourments

Délai de récupération : 13 / 12,5 / 12 / 11,5 / 11 sec ⇒ 12 / 11,5 / 11 / 10,5 / 10 sec

Jax

Notre maître des armes sans vraie arme préféré attend patiemment son heure depuis un moment. Jax est censé être un champion très puissant qui monte en puissance au fil des combats, mais pour l'instant, il sert surtout d'appât face à des adversaires coriaces. Les modifications que nous lui apportons devraient remédier à cela, sans pour autant lui faire dépasser les limites.

A - Frappe bondissante

Coût en mana : 65 ⇒ 50

E - Contre-attaque

Pourcentage des PV max de la cible en dégâts : 3,5% de dégâts minimum / 7% de dégâts maximum ⇒ 4% de dégâts minimum / 8% de dégâts maximum

Lee Sin

Les récents changements visant à assouplir certaines restrictions du kit de Lee Sin ont été bien accueillis par ceux qui jouent ce champion, mais il est désormais clairement trop puissant. Afin de le rééquilibrer, nous réduisons ses dégâts bruts, car il dispose actuellement d'un potentiel de prise d'avantage trop important.

Stats de base

Stat de croissance en dégâts d'attaque : 3,7 ⇒ 3,4

A1 - Onde sonore

Dégâts : 65 / 95 / 125 / 155 / 185 (+ 95% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 90% des dégâts d'attaque bonus)

A2 - Coup résonant

Dégâts : 65 / 95 / 125 / 155 / 185 (+ 95% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 90% des dégâts d'attaque bonus)

Nocturne

Nocturne est très puissant depuis un certain temps, notamment dans les niveaux de jeu les plus élevés. Nous apprécions la singularité de son gameplay grâce au délai de récupération relativement court de son ultime, mais cela signifie que nous devons réduire sa puissance en 1c1 et de son farming, car il dispose d'outils trop efficaces qui déséquilibrent rapidement les combats.

A - Crépuscule

Dégâts : 65 / 110 / 155 / 200 / 245 ⇒ 65 / 105 / 145 / 185 / 225

Orianna

Souvent considéré comme le champion parfait de League, Orianna a fait preuve d'une polyvalence hors du commun ces dernières années : elle domine sa voie, protège ses alliés et inflige des dégâts extrêmement réguliers lors des combats d'équipe. Les derniers patchs en faisant un choix très fréquent chez les joueurs pros, nous estimons qu'une trop grande partie de sa puissance repose sur son avantage de début de partie. Elle devrait continuer à être présente, mais de manière plus ponctuelle, pour infliger des ondes de choc aux joueurs de haut niveau plutôt que pour intimider vos adversaires dès le début de partie.

Stats de base

PV de base : 585 ⇒ 565

Compétence passive - Remontoir

Augmentation des dégâts par effet cumulé : 20% ⇒ 15%

R - Ordre : Onde de choc

Dégâts : 250/400/550 (+95% de la puissance) ⇒ 225/350/475 (+110% de la puissance)

Ryze

Les échanges de dégâts de Ryze en début de partie n'ont fait que gagner en puissance avec Toucher de feu mortel. Pour un mage à scaling, nous estimons que ses performances en phase de laning sont devenues trop difficiles à contrer. À l'instar d'Orianna, nous allons donc légèrement affaiblir ses performances en début de partie afin de maintenir son niveau de puissance en fin de partie, ce qui correspond davantage à sa stratégie initiale.

Stats de base

PV de base : 645 ⇒ 620

Dégâts d'attaque de base : 58 ⇒ 55

Sylas

Sylas fait partie des champions qui s'en sortent moins bien depuis le début de la saison 2. Nous estimons qu'il reste un adversaire redoutable en phase de laning, mais il a perdu suffisamment de puissance pour que son scaling soit trop faible, ce qui le rend trop prévisible. Nous avons donc décidé de lui apporter quelques améliorations à ce niveau.

A - Croix du forçat

Dégâts initiaux : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (+ 40% de la puissance) ⇒ 40 / 65 / 90 / 115 / 140 (+ 45% de la puissance)

Z - Régicide

PV rendus : 20 / 40 / 60 / 80 / 100 (+ 20% de la puissance) (+ 5% des PV bonus de Sylas), augmentés jusqu'à 100% en fonction des PV manquants de Sylas ⇒ 20 / 40 / 60 / 80 / 100 (+ 30% de la puissance) (+ 5% des PV bonus de Sylas), augmentés jusqu'à 100% en fonction des PV manquants de Sylas

Syndra

Passe la balle, Ori ! Syndra a récemment perdu une partie de ses dégâts les plus fiables sur son Z et son R, nous souhaitons donc lui donner les moyens de concrétiser davantage son scaling grâce à ses Sphères noires. Nous espérons que ces buffs à la fois intéressants et fonctionnels inciteront les joueurs de tous niveaux à utiliser la puissance inexploitée de Syndra.

Stats de base

PV de base : 563 ⇒ 583

A - Sphère noire

Dégâts : 80-220 (+ 65% de la puissance) ⇒ 90-230 (+ 70% de la puissance)

Tristana

Cela fait deux ans que les tireurs n'ont pas dominé la voie du milieu, et même si nous ne souhaitons pas que cela se produise, nous pensons que la présence de quelques tireurs sur la voie du milieu diversifie un peu les parties. Tristana semble être le tireur parfait pour cela, puisqu'elle se fait discrète depuis que nous avons ajouté des coûts en mana à son A il y a quelques saisons de cela. Nous allons atténuer certains des nerfs que nous lui avions infligés et améliorer son scaling de manière générale.

Stats de base

Stat de croissance en dégâts d'attaque : 2,9⇒ 3,4

A - Tir rapide

Mana : 30 / 35 / 40 / 45 / 50⇒ 15 / 20 / 25 / 30 / 35

Varus

Tout au long de l'année, Varus s'est progressivement imposé comme le meilleur ADC et le meilleur champion de la voie du haut dans les niveaux de jeu les plus élevés. Les changements apportés à Hexplaque expérimentale devraient atténuer sa domination de la voie du haut. Pour la voie du bas, nous cherchons à décourager les builds de létalité axés sur un début de partie oppressant, tout en ayant un impact relativement moindre sur les builds à effets à l'impact les plus courants et en améliorant leur scaling.

Compétence passive - Vengeance incarnée

Dégâts d'attaque et puissance en cas d'élimination d'une unité qui n'est pas un champion : 10% de sa vitesse d'attaque totale ⇒ 11% de sa vitesse d'attaque totale

Dégâts d'attaque et puissance en cas d'élimination d'un champion : 25% de sa vitesse d'attaque totale ⇒ 33% de sa vitesse d'attaque totale

Vitesse d'attaque en cas d'élimination d'une unité qui n'est pas un champion : +50% de vitesse d'attaque ⇒ +30% de vitesse d'attaque

A - Flèche perforante

Dégâts : 53,33 / 100 / 146,67 / 193,33 / 240 (+ 100% des dégâts d'attaque bonus) à 80 / 150 / 220 / 290 / 360 (+150 % des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 53,33 / 100 / 146,67 / 193,33 / 240 (+ 80% des dégâts d'attaque bonus) à 80 / 150 / 220 / 290 / 360 (+ 120% des dégâts d'attaque bonus)

Z - Carquois meurtri

Dégâts à l'impact : 8 / 17 / 26 / 35 / 44 (+ 15% des dégâts d'attaque bonus) (+ 25% de la puissance) ⇒ 4 / 13 / 22 / 31 / 40 (+ 15% des dégâts d'attaque bonus) (+ 25% de la puissance)

Xin Zhao

Les builds de puissance de Xin Zhao sont bien trop puissants sur la voie du milieu. Après l'ajustement apporté lors du dernier patch, nous procédons cette fois-ci à un nerf direct de son aptitude à préserver à la fois ses PV et son mana en phase de laning.

Compétence passive - Détermination

Soins : 3 / 4 / 5% des PV max (+ 45 / 55 / 80% de la puissance) ⇒ 2 / 3,5 / 5% des PV max (+ 40 / 50 / 70% de la puissance)

Z - Vent et foudre

Coût en mana : 60 / 55 / 50 / 45 / 40 ⇒ 60

E - Charge audacieuse

Coût en mana : 50 ⇒ 60

Yuumi

En tant que seul champion du jeu doté de puissance des soins/boucliers intégrée à son kit, Yuumi a été la plus touchée par les modifications apportées aux mécaniques du Régénérateur de pierre de lune dans le patch 26.09. Nous appliquons un buff compensatoire à ses ratios de puissance afin que les objets d'enchanteur lui soient toujours utiles.

Compétence passive - Chat-maraderie

PV rendus : 20 - 110 (+ 25% de la puissance) (niveaux 1 - 18) ⇒ 20 - 110 (+ 30% de la puissance) (niveaux 1 - 18)

E - Zouuu !

PV du bouclier : 65 / 90 / 115 / 140 / 165 (+ 30% de la puissance) ⇒ 65 / 90 / 115 / 140 / 165 (+ 40% de la puissance)

Systèmes

Téléportation

Nous souhaitons que tout le monde puisse utiliser Téléportation ! Dans une Faille post-quêtes de rôle, nous voulons que les joueurs de la voie du haut qui ne souhaitent pas utiliser les sorts d'invocateur puissent tout de même concrétiser leur gameplay de rêve grâce à la Téléportation améliorée.

L'état actuel des boucliers de Téléportation sur la voie du haut décourage les actions et les compromis que nous souhaitons voir, et il est évident qu'un bouclier de 30 sec ne répond pas à nos attentes. Nous apportons donc ici un ajustement qui, nous l'espérons, encouragera davantage des mouvements immédiats à travers la carte.

PV max du bouclier : 30% pendant 30 sec ⇒ 35% pendant 10 sec

ARAM : du chaos

Avis à tous les amateurs d'ARAM : le Pont du boucher sera encore plus chaotique après les ajustements que nous apportons dans ce patch. Nous avons détaillé ces changements dans un récent dev blog, que vous pouvez consulter ici pour en savoir plus, mais en résumé : nous avons ajouté des optimisations de compétence et des optimisations de quête, et supprimé les ensembles d'optimisation. Voyons tout ça de plus près !

Qu'est-ce que les optimisations de compétence et de quête ?

Les optimisations de compétence sont des optimisations qui améliorent directement l'une des compétences de votre champion. Vous ne recevrez que des optimisations de compétence utilisables par votre champion.

Par exemple : Avancée technologique - Lorsque vous lancez une compétence de zone qui part de vous même, vous effectuez une ruée vers l'avant (cette optimisation sera très utile avec le E de Garen et le R de Kennen !).

Les optimisations de quête sont des optimisations qui deviennent plus puissantes à mesure que vous accomplissez des objectifs spécifiques pendant la partie.

Auparavant, les optimisations de quête ne comportaient qu'un seul niveau, mais avec cette mise à jour, nous introduisons des optimisations de quête à plusieurs niveaux qui peuvent évoluer à plusieurs reprises pour devenir encore plus puissantes. Les anciennes optimisations de quête, comme Un cœur d'acier, ont également été mises à jour avec des visuels plus clairs et un meilleur suivi des quêtes dans l'interface.

Une optimisation peut être à la fois une optimisation de quête et de compétence. Vous voulez que le A de votre Blitzcrank lance trois grappins une fois l'optimisation ajoutée ? Pas de problème !

Qu'est-il arrivé au système des ensembles ?

Nous supprimons le système des ensembles pour cette saison.

En début d'année, nous avons examiné l'impact des types sur les choix des joueurs et la diversité des builds. Si certains types, comme Flambeur et Archimage, ont rencontré un vif succès, ce système a également réduit la diversité au niveaux des optimisations choisies. Pour préserver les côtés amusants de cette mécanique, nous avons transformé certains bonus d'ensemble en optimisations, pour que vous puissiez continuer à profiter de leurs effets sans être obligés d'opter pour un ensemble complet.

Archimage - Or

Flambeur - Prismatique

Jour de neige - Argent

Pluie de balles >>> Aïe, mes pièces ! - Or

Pin pon pin pon - Or

Cumulator - Argent

Qu'en est-il des autres optimisations ?

Cette fois-ci, nous accordons une attention particulière aux combattants et aux tanks. Nous avons ajouté davantage d'optimisations prismatiques axées sur le combat afin de leur permettre de survivre plus longtemps et d'être plus agressifs lors des affrontements.

Vous avez du mal à rester en vie après avoir effectué une élimination ? Reviviscence vous permet de ressusciter si vous avez cumulé assez d'effets. Vous voulez une optimisation qui ait le même effet que les réinitialisations de Bel'Veth ? Rituel d'Ascension réinitialise vos délais de récupération et vous soigne lorsque vous effectuez des éliminations.

Nous avons également supprimé certaines optimisations plus anciennes qui ne répondaient plus aux attentes des joueurs en matière de gameplay. Notre objectif est de renouveler régulièrement les optimisations disponibles afin de mettre davantage l'accent sur les compétences des champions et de faire en sorte que chaque optimisation soit attrayante.

Notre objectif à chaque mise à jour est de faire de l'ARAM du chaos un mode dynamique, expérimental et riche en nouvelles découvertes. Nous espérons que ce chaos absolu vous plaira. À bientôt dans le mode !

Optimisations supprimées

???

Meilleurs buffs pour la vie

Cerbère

Triche

Boucliers explosifs

Danse du démon

Exécuteur

Chaud bouillant

Spectre gelé

Incision

Huile pimentée

Chapeau bas

Feu sacré

Je suis un petit chaton, où est maman ?

Invocation arcanique

Laser salvateur

Véritable vitesse d'attaque

Atomiseur Poro

Roi des Poros

Compétences de soin

Enveloppes rouges

Repoussement

Restauration tourmentée

Autodestruction

Lentement mais sûrement

Boule de neige de la mort

Vitesse démoniaque

Brutaliseur

Tourmente

Sac de l'explorateur

Sniper ultime

Double impact

Sabre amélioré

Orgueil amélioré

Mikael amélioré

Cotte épineuse améliorée

Faille du Néant

Cupcakes volants

Efficacité redoutable

Vitesse létale

Nouvelles optimisations

Optimisations argent

Dégâts adaptatifs

Ne changez pas de chaîne

Double défense

Forgés par le maître

C'est l'heure

Quête de puissance

Quête : Expertise en soins

Siphonnage

Jour de neige

Cumulator

La meilleure défense

Compétence préférée

Optimisations or

Archimage

BONK !

Intérêt brûlant

Décimation sans fin

Sniper explosif

Hide on bush

Petit coup de pouce

Attaques améliorées

L'appel de la nature

Soins partagés

Surextension

Tape dans le dos

Porc-épic

Pression croissante

Quête de hâte

Entrave vorace

Rajeunissement

Appât à requin

Tempête de requins

Explosion de neige

Terrain

Petite souris

Ruée du Néant

Expertise en omnivampirisme

Pin pon pin pon

Aïe, mes pièces !

Optimisations prismatiques

Réaction en chaîne

Distorsion dimensionnelle

Ours surprise

Écho

Points vitaux

Reviviscence

Flambeur

Multiples coups

Un tour dans son sac

Réinitialisation

Pelote d'épingles

Ruée de Poros

Pied léger

Rituel d'ascension

Division magique

Genkidama

Claque molle

Champ de surcharge

Terreur

Détermination du titan

Triple coup

Ajustements des optimisations

Valse de l'épée

Cette optimisation tentera désormais de recibler la cible initiale lors de l'attaque finale, afin que le joueur puisse atterrir près d'elle.

Combat rapproché

Dégâts d'attaque : bonus de 30% augmenté jusqu'à 30% en fonction de la portée d'attaque (500-650) ⇒ Bonus de 24% augmenté jusqu'à 100% en fonction de la portée d'attaque (500-650)

Vitesse d'attaque : bonus de 25% augmenté jusqu'à 30% en fonction de la portée d'attaque (500-650) ⇒ Bonus de 20% augmenté jusqu'à 100% en fonction de la portée d'attaque (500-650)

PV : bonus de 30% augmenté jusqu'à 30% en fonction de la portée d'attaque (500-650) ⇒ Bonus de 24% augmenté jusqu'à 100% en fonction de la portée d'attaque (500-650)

Vitesse de déplacement : bonus de 25% augmenté jusqu'à 30% en fonction de la portée d'attaque (500-650) ⇒ Bonus de 20% augmenté jusqu'à 100% en fonction de la portée d'attaque (500-650)

Envolée héroïque

Octroie une portée d'attaque minimale de 400 aux champions qui ont moins de 400 de portée d'attaque.

Arena

L'événement « Arena 3x6 » bat son plein et on voit à quel point vous l'appréciez ! Nous estimons que l'événement est globalement équilibré, c'est pourquoi nous souhaitons nous concentrer sur l'amélioration de certains champions en difficulté, en particulier les assassins AD qui ont toujours eu du mal à trouver leur place dans Arena.

Entre autre, nous apportons quelques ajustements pour vous aider lorsque vous êtes le dernier joueur en vie, nous apportons des modifications à certains Invités d'honneur et nous effectuons quelques changements sur les bombes de pétricite.

Champions

Akali

R - Ratio de puissance : 30% ⇒ 40%

R - Délai de récupération : 120/90/60 ⇒ 90/75/60

Brand

A - Durée de l'étourdissement : 1,75 sec ⇒ 1,5 sec

Z - Délai de récupération : 10 sec-8 sec ⇒ 12 sec-10 sec

Karthus

A (retour à la version de la Faille de l'invocateur) - Dégâts de base : 60-140 ⇒ 40-116

A - Ratio de puissance : 45% ⇒ 35%

Lillia

A - Vitesse de déplacement par effet cumulé : 3%-7% ⇒ 2%-6%

Nocturne

Délai de récupération de la compétence passive : 12 sec ⇒ 9 sec

Z - Délai de récupération : 20 sec-12 sec ⇒ 18 sec-10 sec

Pyke

Z - Délai de récupération : 14 sec-10 sec ⇒ 12 sec-8 sec

Quinn

Z - Vitesse d'attaque : 30%-70% ⇒ 28-80%

Z - Délai de récupération : 20 sec-10 sec ⇒ 14 sec-10 sec

Talon

E - Délai de récupération par terrain : 26 sec-6 sec ⇒ 16 sec-0 sec

Objets

Voile de la banshee

Délai de récupération : 40 sec ⇒ 20 sec

Guillotine

La génération des effets cumulés n'est désormais plus la même en mêlée et à distance.

Attaque de base : Mêlée : 2, À distance : 1

Compétences : Mêlée : 4, À distance : 3

Ange gardien, Sablier de Zhonya, Coiffe de Wooglet

Ces objets ne partagent plus de verrouillage, ce qui vous permet d'acheter Ange gardien avec un objet de stase.

Éclipse

Valeur de base du bouclier de mêlée : 250 ⇒ 300

Valeur de base du bouclier à distance : 125 ⇒ 150

Manteau de la nuit

Délai de récupération : 20 sec ⇒ 10 sec

Gantelet givrant

Ralentissement : 25% ⇒ 30%

Rayon de la zone de dégâts : Augmentation de 300 ⇒ 400

Accélération de compétence : 10 ⇒ 15

Mandat impérial

Correspond à la version de la Faille de l'invocateur

Rookern kaénique

Délai en dehors des combats : 15 sec ⇒ 10 sec

Gueule de Malmortius

Délai de récupération : 30 sec ⇒ 20 sec

Étreinte du séraphin

Délai de récupération : 45 sec ⇒ 30 sec

Opportunité

Délai en dehors des combats : 4 sec ⇒ 3 sec

Hydre profane

Ratio de puissance de mêlée : 40% ⇒ 60%

Ratio de puissance à distance : 20% ⇒ 30%

Lame spectre de Youmuu

Délai de récupération : 20 sec ⇒ 10 sec

Griffes du rôdeur

Délai de récupération : 25 sec ⇒ 15 sec

Rancune de Serylda

Dégâts d'attaque : 40 ⇒ 50

Accélération de compétence : 10 ⇒ 15

Ralentissement : 30% ⇒ 50%

Sabre spectral

Dégâts d'attaque : 55 ⇒ 60

Délai de récupération : 15 sec ⇒ 5 sec

Gage de Sterak

Délai de récupération : 30 sec ⇒ 20 sec

Force de la trinité

PV : 333 ⇒ 375

Dégâts d'attaque : 35 ⇒ 40

Cyclosabre voltaïque

Dégâts d'attaque : 55 ⇒ 60

Létalité : 18 ⇒ 20

Convergence de Zeke

Délai de récupération : 20 sec ⇒ 15 sec

Optimisations

Université des clowns

Les dégâts bruts infligés lors des éliminations sont désormais des dégâts magiques.

Ambidextrie

Dégâts appliqués lors de l'attaque : 40% ⇒ 40%/50%/60%

Arme éthérée

Niveau max augmenté de 2 ⇒ 3

À l'impact à chaque niveau 1/2/3

Là tu me vois

Délai de récupération 10 sec/5 sec ⇒ 5 sec/0,5 sec

Vitesse de déplacement après saut instantané : 50% ⇒ 50%/75%

Armes à très grosse lunette

Augmentation des valeurs à distance : 75/125/175 ⇒ 90/135/180

Autodestruction

Délai : 15 sec ⇒ 13 sec

Cumulator

Fonctionne désormais sur les optimisations permanentes et les effets d'objet, y compris :

Mal phénoménal

Récursivité infinie

Moteur de tank

Cœur d'acier

Orgueil

Flèches des Yun Tal

Percepteur amélioré

Niveau maximum du seuil d'exécution : 2% ⇒ 1,5%

Optimisations désactivées

???

Inflexible

Bond du Roi des Poros

Murmures du démon

Pactole

Orgueil amélioré

Vitesse létale

Changements apportés à la carte et aux systèmes

Bosquet de pétricite

Suppression de la pomme de pin explosive au centre gauche de la carte

Les bombes ne peuvent plus être ciblées lorsqu'elles roulent

Réanimations

Si vous êtes le dernier joueur en vie (1c3), vous ranimez vos alliés légèrement plus rapidement.

Phase de vote

Réduction du délai avant que le jeu ne vérifie si tous les joueurs ont voté, qui est passé de : 7 sec ⇒ 5 sec

Invités d'honneur

Vayne

NOUVEAU - Orbe de l'escroc : Confère un bouclier de 40% sur tous les dégâts infligés

Kindred

Loup : PV bonus : 10% ⇒ 15%

Evelynn

Ses PV passent de 50 ⇒ 75

Yone

Les PO gagnées par manche Chasseur passent de 250 à 500

Swain

Désactivé à partir de la manche 2

Nilah

Désactivée à partir de la manche 8

Corrections de bugs d'Arena

Correction d'un bug qui empêchait certains objets de dégâts à l'impact d'infliger des dégâts à la Fleur pavois.

Correction d'un bug à cause duquel le Gantelet précieux ne convertissait pas la puissance provenant d'Adaptation en chances de coup critique.

Correction d'un bug à cause duquel le Gantelet précieux ne convertissait pas la puissance provenant de la force adaptative en chance de coup critique.

Correction d'un bug à cause duquel les compétences comportant des ruées conservaient le bonus d'accélération de compétence après la suppression de la ruée.

Correction d'un bug à cause duquel Démon trompeur ne se déclenchait pas sur le piège-lotus (E) de Jhin.

Correction d'un bug à cause duquel la limite de vitesse d'attaque de Bel'Veth était incorrecte lorsqu'elle était équipée d'optimisations censées supprimer sa limite de vitesse d'attaque.

Correction d'un bug à cause duquel la vitesse d'attaque de Jinx était incorrecte lorsqu'elle était équipée d'optimisations censées supprimer sa limite de vitesse d'attaque et qu'elle utilisait sa compétence passive. Enthousiasme !

Correction d'un bug à cause duquel les joueurs pouvaient acheter Égide solaire et Rayonnement du vide après avoir terminé la quête : Chute d'Icathia.

Tueur à gages affiche désormais correctement son effet de point culminant (marquer une cible supplémentaire) et l'augmentation des PO obtenues lors de la montée en niveau de cette compétence.

Corrections de bugs et améliorations

Correction d'un bug à cause duquel le buff de Coup de main provenant de certains objets de départ n'était pas retiré lorsqu'ils étaient vendus ou annulés.

Correction d'un bug à cause duquel mourir avant que Châtiment ne soit amélioré à 45 secondes maintenait Châtiment à une seule charge.

Correction d'un bug à cause duquel le Héraut de la Faille infligeait des dégâts magiques aux tourelles au lieu de dégâts bruts si le champion qui le dirigeait avait plus d'AP que d'AD.

Correction d'un bug à cause duquel des compétences qui n'appliquent pas de contrôle de foule mais qui sont remplacées par des compétences de contrôle de foule (le E de Elise, le R de LeBlanc, etc.) bénéficiaient de l'accélération de compétence du passif de Mandat impérial.

Correction d'un bug à cause duquel les raccourcis clavier de l'outil d'entraînement ne se sauvegardaient pas lors de l'utilisation des touches ZQSD dans le menu Options.

Correction d'un bug à cause duquel l'animation de mort de la forme humaine d'Elise était jouée lorsqu'elle mourait en forme arachnéenne.

Correction de plusieurs cas où Neeko n'utilisait pas la bonne animation de Doux foyer lorsqu'elle était déguisée en Wukong avec différents skins.

Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

LeBlanc des rivages impies prestige

Brand des rivages impies

Hwei des rivages impies



