League of Legends : Tier list des meilleurs midlaners

Tier list des meilleurs midlaners de LoL en saison 12

S+ Kassadin Katarina Vex Viktor Zed S Akshan Anivia Ekko Irelia Malzahar Vladimir Yone A Cassiopeia Diana Fizz Galio Heimerdinger Lux Pantheon Qiyana Rumble Sett Swain Taliyah Talon Veigar Xerath Ziggs Zoe

étant un jeu multijoueur très orienté vers la compétition, et avec divers rôles, de nombreux joueurs se demandent quels sont les personnages les plus performants, qu'il faut prioriser pour entrevoir la victoire, ou, à contrario, à ne pas choisir, étant donné qu'ils sont jugés trop faibles ou que leur prise en main est bien trop complexe. C'est dans ce sens que nous vous proposonsEn tête de file des midlaners, nous retrouvons, le maître des ombres. C'est l'un des assassins les plus efficaces du MOBA pour peu qu'il tombe entre des mains suffisamment habiles pour le maîtriser. Le champion ne paye pas de mine avant son niveau 6, mais peut accélérer sa partie très rapidement une fois son ultime obtenu. Un potentiel de suppression colossal qui vous forcera bien souvent à acheter un Zhonya. Si vous êtes AD, prévoyez du soin, du bouclier ou du tanking. Un kit complété par une mobilité conséquente à Zed de toujours avoir une porte de sortie ou presque.Zed est peut-être extrêmement dangereux, mais son taux de bannissement de plus de 40 % le rend finalement présent dans peu de parties. C'est moins le cas pour le reste du tier S+ qui s'équilibre bien en termes de profils de jeu. Nous y retrouvonspour l'archétype du mage contrôle basé sur les dégâts de zone,rentre dans la même catégorie tout en offrant plus de mobilité avec son ultime. Si vous cherchez plutôt des assassins et que quelqu'un a ban votre Zed,peut offrir une option semblable. Idem pourqui a pour mérite de vous assurer un late game extrêmement confortable, même si vous peinez à récupérer des kills dans les premières phases de jeu.Les données de cetteont été regroupées sur la base de joueurs Platine ou supérieurs. Il s'agit d'une combinaison relativement favorable entre le niveau des joueurs et la représentativité à l'échelle globale du jeu. Pour conclure, nous rappelons que cetteest basée sur la méta actuelle deet qu'elle est donc vouée à évoluer. D'autant plus que Riot Games est très réactif sur les équilibrages et modifications, qui viendront, sans aucun doute, bousculer cette. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.