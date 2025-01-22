LoL : Le Festival lunaire 2025 amènera de nouveaux skins, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 22 janvier 2025 à 12h30
8 nouveaux cosmétiques seront disponibles sur LoL avec le patch S1.25.2, découvrez-les dans cet article.
LoL : Le Festival lunaire 2025 amènera de nouveaux skins, les détails
Le festival lunaire approche et sera célébré sur LoL en 2025, en amenant notamment plusieurs nouveaux skins pour deux collections. Cette année, Riot Games va ajouter des modèles à la lignée des Mythificateurs tout en donnant vie aux Dumpling Darlings, des apparences qui devraient séduire les amateurs de cuisine chinoise.

La collection Mythificateur va s'agrandir, les Dumpling Darlings arrivent également avec le patch S1.25.2

Bien que la cinématique de présentation du Festival lunaire 2025 a surtout servi aux joueurs de faire entendre leur colère à la suite du retrait des coffres Hextech gratuits, elle a aussi permis de révéler les prochains skins à venir sur LoL. La collection Mythificateur plaît depuis sa sortie, et Riot Games va profiter du Festival lunaire 2025 pour l'enrichir de 4 apparences inédites. Les champions concernés sont Nami, Cassiopeia, Jarvan IV et Jhin. Pour le moment, leur prix est affiché à 1 350 RP l'unité, à l'exception de Jhin, le cosmétique le plus travaillé, qui disposera d'ailleurs d'un nouveau chroma (Paragon Chroma Mythmaker Jhin). 
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Ce modèle de Jhin vous autorisera à exécuter une danse originale et à modifier la couleur du projecteur. Son arme a été remplacée par un serpent, puisque 2025 est l'année du Serpent, et la projection à la suite d'un tir ressemble à un jet de venin. L'antagoniste de la série s'offre donc le skin le plus détaillé du lot.

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En plus de cela, l'événement marquera les débuts de la collection Dumpling Darlings, que rejoindront Amumu, Syndra et Seraphine.
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Les données du PBE indiquent que l'acquisition de l'un de ces cosmétiques vous reviendra à 1 350 RP. Leur visuel appétissant et gourmand pourrait convaincre les joueurs friands de gastronomie chinoise.
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Enfin, le serveur de tests a aussi permis de découvrir le prochain skin de Shen, Three Honors Shen, affiché au tarif de 1 RP, ce qui laisse présager que son obtention sera sans doute gratuite, en faisant par exemple office de récompense pour la complétion d'une mission.

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Ces nouveaux skins arriveront avec le patch S1.25.2, qui sera déployé le jeudi 23 janvier 2025 et qui marquera surtout l'entrée de Mel sur LoL.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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