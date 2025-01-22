LoL : Les joueurs trouvent un moyen étonnant d'attirer l'attention de Riot Games à la suite du retrait des coffres Hextech gratuits

Riot Games a dévoilé le lancement de 4 nouveaux skins sur LoL à l'occasion du Festival lunaire. Les réactions relatives à la cinématique de présentation se sont révélées surprenantes.
La controverse en lien avec le retrait des coffres Hextech gratuits sur LoL
s'accentue. Les joueurs ont trouvé un nouveau moyen d'attirer l'attention de Riot Games.
Les joueurs manifestent leur colère au sujet des coffres Hextech grâce à la cinématique de l'événement lunaire
En janvier 2025, les joueurs de LoL
ont constater que Riot Games avait discrètement supprimé la possibilité d'obtenir des coffres Hextech gratuitement
, ce qui a tout de suite suscité une vague de publications et de commentaires témoignant de leur colère. La cupidité du développeur a ainsi été pointée du doigt, et être davantage entendus, beaucoup n'ont pas hésité à se faire remarquer ailleurs que sur Reddit.
Une cinématique dévoilant les 4 nouveaux skins à venir sur le MOBA et l'événement du Festival lunaire a été partagée le 21 janvier, ce qui a permis de révéler l'arrivée de nouvelles apparences pour Nami, Cassiopeia, Jarvan IV et Jhin dans la collection Mythificateur.
Vous avez peut-être observé que le nombre de votes négatifs relatifs à cette vidéo est conséquent. En effet, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la cinématique a recueilli 11 000 votes positifs contre 8 400 négatifs
, et ce résultat inhabituel n'est pas en lien avec sa qualité ou ce qu'elle présente.
Si vous lisez la section des commentaires, vous constaterez que les joueurs se sont massivement exprimés pour faire part de leur colère quant au retrait des coffres Hextech gratuits.
Le mouvement a pris une telle ampleur qu'il est presque impossible de trouver un commentaire évoquant les nouveaux cosmétiques, tant les plaintes sont nombreuses et soutenues.
Même si cette méthode peut paraître quelque peu brutale, elle pourrait se révéler payante puisqu'il apparaît évident qu'elle permettra à vos doléances d'être remarquées. Le développeur se montre souvent à l'écoute de la communauté de LoL
, comme cela a récemment été le cas avec le nouveau système d'essences bleues
. Il se pourrait alors que les joueurs obtiennent gain de cause, bien qu'aucune annonce n'ait été faite pour le moment.
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