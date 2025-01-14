LoL : La cinématique de la saison 1 de 2025 bat des records de vues

Le succès de la cinématique de la saison Bienvenue à Noxus de LoL est incontestable au regard du nombre de vues enregistrées moins d'une semaine après sa parution.
Comme à chaque nouvelle saison de LoL
, Riot Games a partagé une cinématique, mais celle de Bienvenue à Noxus incarne peut-être son plus grand succès en la matière.
La cinématique de Bienvenue à Noxus enregistre déjà plus de 169 millions de vues
La cinématique de la première saison de 2025 de LoL
suivant la thématique noxienne serait sans doute l'une des meilleures jamais créées, voire la meilleure. Pour preuve, alors qu'elle n'a été publiée il y a moins d'une semaine, elle enregistre à l'heure où nous écrivons cet article plus de 169 millions de vues.
À titre comparatif, celle de 2024, « Still here » en avait accumulé 131 millions en un an.
Les raisons de cet engouement sont probablement liées à d'une part sa qualité exceptionnelle sur tous les plans, et d'autre part au fait qu'elle apparaît comme une continuité de la série animée Arcane. Cette bande-annonce réalisée en partenariat avec le studio Fortiche met en scène plusieurs personnages bien connus des joueurs, tels que Darius, Trundle, Elise, Leblanc, Vladimir, Katarina ou encore Mel, qui intégrera le MOBA
le 23 janvier 2025. Pour beaucoup, elle fait office d'épilogue à Arcane
, et comprendrait même des indices quant au prochain projet à l'écran de Riot Games, bien que le développeur ait pris la parole pour démentir cette hypothèse.
Inspirée du Lore et du style de Runeterra, cette vidéo offre une vision précise du monde de Noxus marquant un tournant dans l'histoire des cinématiques des jeux en insufflant la vie à tout un univers. Riot Games s'impose alors comme un véritable leader dans le domaine de l'animation, et nous avons hâte de découvrir ses futures créations.
commentaire (0)