LoL : La cinématique de Demacia introduisant la saison 1 de 2026 est sortie



le 07 janvier 2026 à 18h26 Publié par Amandine Paccou le 07 janvier 2026 à 18h26

Pour Demacia ! La région de Garen, de Lux ou encore de Jarvan IV sera au centre de toutes les attentions avec la première saison de 2026 de LoL, et la cinématique la présentant a été partagée le 7 janvier.