LoL : La cinématique de Demacia introduisant la saison 1 de 2026 est sortie

Pour Demacia ! La région de Garen, de Lux ou encore de Jarvan IV sera au centre de toutes les attentions avec la première saison de 2026 de LoL, et la cinématique la présentant a été partagée le 7 janvier.
Le 8 janvier 2026, les joueurs de LoL
devront revoir toutes leurs habitudes avec le lancement de la première saison de l'année. À cette occasion, la Faille de l'Invocateur revêtira les couleurs de la cité-État, Demacia, et les quêtes de rôle viendront dynamiser le gameplay à chaque poste. Comme d'habitude, Riot Games introduit en images ce nouveau chapitre avec une cinématique
, à la veille du lancement du patch 26.01.
La cinématique de la saison 1 de 2026 de LoL est disponible
Riot Games excelle dans l'art des teasers vidéo, et avec la première saison de 2026 de LoL,
le développeur a fait honneur à sa réputation. Puisque Demacia sera mis sous les feux des projecteurs dès le 8 janvier, la cinématique Salvation/Pour Demacia,
parue le 7 janvier et d'une durée de presque 5 minutes, propose une trame axée sur les champions de cette région.
Garen et Sona tiennent une place prépondérante à l'écran, au contraire de Lux, qui a la surprise générale, n'apparaît pas. Quinn et Jarvan IV sont également présents, ainsi qu'une allusion à la refonte de Shyvana, qui arrivera cette année.
Les joueurs ont sans tarder salué la bande sonore de la cinématique, interprétée par Forts, par l'intermédiaire de Reddit.
Salvation (ft. Forts) | For Demacia 2026 Season 1 Cinematic - League of Legends
byu/Yujin-Ha inleagueoflegends
Depuis sa publication aux alentours de 17 heures en France, les vues ne cessent de grimper, et ont déjà presque atteint 400 000 vues en une heure. En 2025, Bienvenue à Noxus avait battu des records
, et à ce jour, a été visionnée 182 millions de fois : la cinématique de Demacia saura-t-elle s'imposer et générer un trafic encore plus impressionnant ? Cela est difficile à prévoir au regard de la qualité des deux teasers, alors en attendant d'avoir la réponse, prenez simplement le temps de savourer ces images : demain, les choses sérieuses vont commencer, avec le déploiement du patch 26.01
de LoL.
commentaire (1)
Magnifique comme d'habitude