LoL : Des fonctionnalités expérimentales pourraient fuiter après la cyberattaque

L'un des mastodontes de l'industrie du jeu vidéo,visant son environnement de développement. Après avoir craint un retard dans le déploiement des patchs de ses jeux League of Legends et TeamFight Tactics , le studio pense désormais que ce problème pourrait avoir un impact sur la triche , mais aussi qu'il pourrait aussiEn plus d'avoir mis la main sur un ancien système anti-triche, les personnes à l'origine de l'attaque ont également réussi à pirater les codes sources de LoL et de TFT, selon le communiqué publié par Riot sur Twitter.à l'entreprise américaine. En effet, ceux-ci contenaient des fonctionnalités encore en phase d'expérimentation et qui ne devaient pas être rendues publiques avant encore un bon moment. « Le code source obtenu illégalement comprend également un certain nombre de fonctionnalités expérimentales. Bien que nous espérons que certains de ces modes de jeu et d'autres changements finiront par arriver, la plupart de ce contenu est un prototype et il n'y a aucune garantie qu'il soit publié un jour. »Cette déclaration survient quelque temps après que deux des employés du studio aient annoncé pas mal de nouveautés pour 2023 , dont un nouveau mode de jeu qui devrait arriver cet été. Cependant,, ainsi que tous les autres changements prévus.Pour le moment, Riot Games n'a donné aucune autre information, si ce n'est que des experts continuent d'enquêter. Nous espérons que tout rentrera dans l'ordre rapidement et que le nouveau mode de jeu évoqué verra bien le jour dans les mois à venir.