LoL : Un nouveau mode de jeu prévu pour l'été 2023

Un message de la part de Riot Brightmoon et Riot Meddler au nom de l'équipe de League.



Nous savons que nous n'avons pas su vous proposer des choses qui vous tenaient à coeur. Nous aimerions vous donner quelques explications et vous montrer comment nous allons nous améliorer. pic.twitter.com/mZMqb7W79e — League of Legends FR (@LoL_France) January 16, 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

a fêté ses quatorze ans le 27 octobre dernier et a lancé sa treizième saison classée il y a tout juste une semaine. Si le célèbre MOBA est toujours au top de nombreuses années après sa sortie, il arrive cependant qu'il fasse des flops et c'est exactement ce qui s'est produit avec la vidéo d'annonce de la saison 13 . Malgré une très belle cinématique, les joueurs sont restés sur leur faim, puisque Riot Games a toujours eu l'habitude de proposer des vidéos d'annonce assez épiques. Cependant, cette année il n'y a pas eu de combats incroyables ou de champions tentant de briser leurs chaînes pour se libérer de leur geôlier. Non, pour 2023 les joueurs ont eu droit à un papillon se laissant porter paisiblement au gré du vent dans la Faille de l'Invocateur tout en contant une histoire.Forcément,et Riot Games s'est vu contraint de. Jeremy "Riot Brightmoon" Lee et Andrei "Riot Meddler" van Roon, deux membres de l'équipe du jeu, se sont donc exprimés sur les différentes erreurs commises par le studio au cours des derniers mois, mais pas que. Ils ont aussi annoncé quelques, dont certaines devraient réjouir les joueurs.Parmi les annonces qui ont été faites, nous comptons un. Celui-ci devrait être opérationnel pour l'été 2023 et les premières images seront normalement dévoilées au cours du mois de mars. Ce mode verra s'affronter quatre équipes de deux, ce qui monte le nombre de joueurs à huit, contre six en temps normal. Une partie sera découpée en plusieurs manches dans le style « match à mort » et durant lesquelles chaque équipe devra acheter des objets et monter de niveau. Selon Meddler, « le prototype est encore bancal et approximatif, mais c'est encourageant ». Au-delà de cette nouveauté,assez rapidement.Les deux Rioters ont profité de l'occasion pour promettre aux joueurs une, unequi ont été jugés trop répétitifs, mais aussi une meilleure communication entre les développeurs et la communauté. Nous espérons que tous ces changements seront respectés afin que l'expérience de jeu évolue positivement dans les mois à venir.