LoL : La récente cyberattaque contre Riot Games pourrait engendrer une augmentation de la triche

As promised, we wanted to update you on the status of last week’s cyber attack. Over the weekend, our analysis confirmed source code for League, TFT, and a legacy anticheat platform were exfiltrated by the attackers.



Vendredi 20 janvier, Riot Games a annoncé sur son compte Twitter avoir étéSelon les dires du studio, cela devait avoir un impact sur la sortie des patchs de ses jeux, notamment League of Legends et Teamfight Tactics . Cependant, après avoir pris quelques jours pour étudier cette cyberattaque,que cela et a tenu à s'exprimer une nouvelle fois sur les réseaux sociaux pour conserver une transparence totale avec ses joueurs.Via une série de nouveaux tweets,, dont League of Legends,Une demande de rançon a ensuite été reçue par email, mais l'entreprise a été claire : elle ne paiera pas.De ce fait,dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. « À vrai dire, toute exposition du code source peut augmenter la probabilité d'apparition de nouveaux tricheurs. Depuis l'attaque, nous nous efforçons d'évaluer son impact sur l'anticheat et d'être prêts à déployer des correctifs le plus rapidement possible si nécessaire. »Puisque le studio a refusé de se plier aux exigences des pirates,. Il assure néanmoins collaborer avec les forces de l'ordre pour trouver l'origine de l'attaque et faire en sorte que tout soit résolu le plus rapidement possible.De plus,. Nous espérons que c'est bien le cas et que tout reviendra à la normale bientôt.