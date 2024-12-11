LoL : De nouveaux skins du Bal masqué de la Rose noire ont été dévoilés, mais les joueurs ne sont pas convaincus

La collection du Bal masqué de la Rose noire va s'agrandir sur LoL, mais les visuels des 6 nouvelles apparences ne semblent pas convenir à la communauté.
Le dernier patch de 2024 de LoL
est sorti le 11 décembre, mais les nouveautés à venir sont déjà accessibles sur le PBE. Ainsi, les joueurs ont pu découvrir le visuel des prochains skins de la collection Bal masqué de la Rose noire, mais sans grand enthousiasme.
Les nouveaux skins du Bal masqué de la Rose noire ne plaisent pas aux joueurs
Riot Games ne marque décidément pas de point avec la communauté de LoL
en décembre 2024, du moins concernant les nouveaux cosmétiques. Après avoir déçu les joueurs en étayant la catégorie de skins haut de gamme « Exalté » en dévoilant Radiant Serpent Sett
juste après la sortie sur les serveurs live de Jinx d'Arcane fracturée, les apparences du Bal masqué de la Rose noire qui devraient arriver en 2025 n'enthousiasment pas vraiment la communauté.
Les champions qui se verront dotés d'un nouveau visuel aux couleurs de l'organisation secrète de la Rose noire
sont Katarina (Prestige), Ezreal, Samira, Renata Glasc, Elise et Vladimir
, et ont été présentés sur les réseaux.
Leur prix n'est pour l'instant pas connu, mais il apparaît que peu de joueurs sont enclins à dépenser quelques euros pour s'offrir l'un d'entre eux.
En effet, il s'agit selon eux de « pure daube », puisqu'aucun nouveau rappel ne se distingue, et plus encore, que ces apparences soient de simples recolorations de modèles déjà existants.
The new Black Rose skins on the PBE are pure slop
byu/YourNightmare380 inleagueoflegends
Qui plus est, les adeptes du Lore ont du mal à comprendre pourquoi Renata Glasc et Ezreal feront partie de cette collection, puisque le lien entre ces personnages et la Rose noire sont à ce jour inexistants.
Le constat est donc sans appel pour les joueurs : la qualité des skins ne cesse de décroître. Riot Games sait pourtant se montrer à votre écoute, par exemple en retravaillant parfois certaines apparences. Il se pourrait alors que le développeur fasse un geste au sujet des nouveaux cosmétiques du Bal masqué de la Rose noire, mais aucune annonce n'a été communiquée sur ce point pour le moment.
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