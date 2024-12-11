LoL : Riot dévoile un nouveau skin haut de gamme, les joueurs sont consternés

La catégorie de skins de luxe de LoL va s'agrandir avec l'ajout d'une nouvelle apparence dévoilée sur le PBE en décembre 2024.
Alors que Jinx d'Arcane fracturée est disponible depuis peu et a suscité le débat parmi les joueurs de LoL
, Riot Games a déjà dévoilé le prochain skin à rejoindre la catégorie « Exalté ».
Radiant Serpent Sett, un skin de luxe, arrive bientôt sur le MOBA, une sortie incomprise par les joueurs
Jinx d'Arcane fracturé est disponible sur LoL
depuis le lancement du patch 14.24
, déployé le mercredi 11 décembre 2024 en France, après avoir fait l'objet d'une controverse
. En effet, ce cosmétique appartenant à la catégorie « Exalté », soit de haut de gamme, peut être acquis en déboursant jusqu'à un peu plus de 200 euros, montant variable selon votre bonne fortune avec le nouveau système de Sanctuaire, passant par l'achat d'étincelles anciennes à 400 RP l'unité. Sans surprise, les joueurs ont accueilli cet ajout avec indignation, mais ce n'est pas pour autant que Riot Games a abandonné l'idée d'inclure de tels skins sur le MOBA, au contraire.
Le mardi 10 décembre dans la soirée, lors de la mise à jour du PBE, la communauté a pu découvrir qu'une nouvelle apparence de type « Exalté » allait bientôt voir le jour sur les serveurs. « Radiant Serpent Sett » va succéder à Jinx d'Arcane fracturée prochainement
, et disposera de trois variantes et d'effets visuels qui lui sont propres.
Comme nous pouvions nous y attendre, les publications sur Reddit invitant les joueurs à ne pas acheter ce cosmétique commencent à se multiplier, d'autant que beaucoup estiment que son design ne justifie pas son coût.
Be like Sett. Be the Boss. Don't buy the new Skin!
byu/gondar_1908 insettmains
Le fait qu'un nouveau skin « Exalté » soit au programme si peu de temps après le premier exaspère profondément les joueurs, ce qui creuse encore un peu plus le fossé qui sépare les décisions prises par Riot Games des attentes de la communauté.
Aucune date de sortie n'a été fixée pour le moment, mais nous pouvons estimer que Radiant Serpent Sett
sera accessible en janvier, avec la première saison de 2025.
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