LoL : Date de début de la saison 13

Quand commence la saison 13 sur LoL ?

Après quelques semaines de répit, à la suite de la fin de la saison 12, les festivités sont sur le point de reprendre sur la Faille, étant donné que le coup d'envoi deest imminent. Mais afin de ne rien manquer, une partie des joueurs aimerait connaîtreSi vous faites partie des joueurs les plus réguliers et qui souhaitent se lancer, dès le début, en partie classée, sachez que, soit en même temps que la publication du patch 13.1, le premier de l'année. Après deux mois d'arrêt, nul doute que la communauté sera au rendez-vous, dans le but d'atteindre le rang le plus élevé et récolter en fin de saison la meilleure récompense possible.Concernant les nouveautés de la, elles seront nombreuses. En plus des traditionnels équilibrages pour les personnages, notamment Yummi qui va enfin connaître son nerf, Riot Games avait dévoilé, en fin d'année dernière, quelques-unes des nouveautés que les joueurs pourront découvrir. Plusieurs items seront réintroduits et d'autres seront modifiés, comme nous l'indiquions dans un article centré sur les items de la saison 13 . La jungle sera aussi concernée par des changements, alors que les joueurs auront la chance de voir le dragon chemtech faire son retour. En parlant de ces reptiles, rappelons que nous vous expliquons comment fonctionne la rotation des dragons sur LoL dans un guide dédié.Rendez-vous dès le 11 janvier donc, pour découvriret ses nouveautés.