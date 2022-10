League of Legends : Les nouveaux items de la saison 13 dévoilés

Les changements d'items pour la saison 13

Tank

Endurance d'Icathia +400 PV, 30 armure, 30 résistance magique, +20 accélération de compétence Résilience de Néantin : pour chaque seconde en combat avec un champion, vous gagnez une charge qui confère 3 armure et résistance magique, avec un maximum de 10. Au nombre maximal des charges, vous êtes renforcé(e), ce qui absorbe immédiatement 4 % de vos PV max sur les ennemis autour de vous (1 % pour les sbires et monstres) et double les résistances conférées par les charges jusqu'à la fin du combat (60 secondes de récupération).



Propriété passive mythique : confère à tous les autres objets légendaires +5 armure et résistance magique.

Vertu radieuse +400 PV, 30 armure, 30 résistance magique, +20 accélération de compétence Lumière directrice : en lançant votre ultime, vous vous Transcendez, ce qui augmente vos PV max de 10 % pendant 9 secondes. Lorsque vous êtes Transcendé(e), vos alliés à moins de 1 200 unités de portée et vous-même gagnez 25 accélération de compétence hors ultime. Vos alliés et vous vous soignez également de 1,5 % de vos PV max toutes les 3 secondes, augmentés de jusqu'à 100 % en fonction des PV manquants de ce champion. Les soins sont doublés pour vous-même (90 secondes de récupération).



Propriété passive mythique : confère à tous les autres objets légendaires +100 PV.

Gantelet givrant +400 PV, 40 armure, +20 accélération de compétence Lame enchantée : après l'utilisation d'une compétence, votre prochaine attaque inflige 100 % de vos dégâts de zone physiques de base et crée un champ de givre de 2,5 secondes. Les ennemis qui traversent ce champ de givre sont ralentis de 15 % + 0,003 % de vos PV max. Votre cible principale est ralentie du double de ce montant et voit les dégâts qu'elle vous inflige réduits de 10 % pendant 2,5 secondes (1,5 seconde de récupération).



Propriété passive mythique : confère à tous les autres objets légendaires +50 PV, 5 % de ténacité et 5 % de résistance aux ralentissements.

Domination du Goliath +800 PV, +200 % régénération de base des PV, +20 accélération de compétence Consommation colossale : en étant à moins de 600 unités de distance d'un champion, vous chargez une puissante attaque contre lui en 3 sec. L'attaque chargée draine la cible, lui inflige 50 + 10 % de vos PV max sous forme de dégâts physiques supplémentaires et vous soigne de la même quantité. Vous gagnez de manière permanente des PV max égaux à 15 % du drain (30 secondes de récupération par cible) (note : les PV max seront perdus si l'objet est vendu).



Propriété passive mythique : tous vos autres objets légendaires gagnent +1 % de PV et +6 % de taille de champion.

Égide solaire +400 PV, +50 armure Immolation : subir ou infliger des dégâts vous permet d'infliger 15 (+ 1,75 % des PV bonus) pts de dégâts magiques par seconde aux ennemis proches (+25 % contre les sbires et +150 % contre les monstres de jungle) pendant 3 sec. Blesser un champion ou un monstre de la jungle épique avec cet effet ajoute une charge, ce qui augmente les prochains dégâts d'Immolation de 10 % pendant 5 sec (6 charges max).





Chimico-scaphandre turbo +450 PV, +50 résistance magique, 10 accélération de compétence Active - Dynamisation : vous gagnez +40 % de vitesse de déplacement pendant 4 sec en direction des ennemis et des tourelles ennemies. Une fois proche d'un ennemi (ou après 4 sec), vous émettez une onde de choc qui ralentit les champions proches de 40 % pendant 1,5 sec (90 sec de récupération).

Masque abyssal +500 PV, +300 mana, +40 résistance magique, 10 accélération de compétence Éternité : vous récupérez du mana équivalent à 15 % des dégâts que vous infligent les champions, et des PV égaux à 20 % du mana dépensé, jusqu'à 15 PV par incantation. Les compétences activables/désactivables peuvent rendre jusqu'à 15 PV par seconde.



Anéantissement : vous maudissez les champions ennemis proches, ce qui réduit leur résistance magique de 5 + 1,5 % de vos PV bonus (max : 25). Pour chaque ennemi maudit, vous gagnez +9 résistance magique.



Un champion ne peut être maudit que par un seul ennemi à la fois (la priorité va à la malédiction la plus puissante).

Présage de Randuin +400 PV, +70 armure Active - Humilité : ralentit brièvement les ennemis proches de 55 % pendant 2 secondes (60 secondes de récupération).



Dur comme fer : les dégâts que vous infligent les attaques sont réduits de 5 (+0,35 % de vos PV max) % au maximum (limité à 40 % des dégâts de l'attaque).



Résilience critique : les coups critiques vous infligent 20 % de dégâts en moins.

DPS

Bâton séculaire 60 puissance, +300 PV, +300 mana Active - Humilité : ralentit brièvement les ennemis proches de 55 % pendant 2 secondes (60 secondes de récupération).



Dur comme fer : les dégâts que vous infligent les attaques sont réduits de 5 (+0,35 % de vos PV max) % au maximum (limité à 40 % des dégâts de l'attaque).



Résilience critique : les coups critiques vous infligent 20 % de dégâts en moins.

Lance de Shojin +65 dégâts d'attaque, +300 PV, +20 accélération de compétence Force du dragon : vos sorts non ultimes gagnent (6 + 10 % de dégâts d'attaque bonus pour les champions de mêlée / 4 + 6 % de dégâts d'attaque bonus pour les champions à distance) accélération de compétence, réduite à (3 + 5 % de dégâts d'attaque bonus pour les champions de mêlée / 42+ 3 % des dégâts d'attaque bonus pour les champions à distance) accélération de compétence pour les sorts d'immobilisation.



Exigence : vous gagnez jusqu'à (15 % pour les champions de mêlée / 10 % pour les champions à distance) de vitesse de déplacement supplémentaire, en fonction de vos PV manquants (maximum atteint sous les 33 % de PV).

Hydre vorace +65 dégâts d'attaque, +20 accélération de compétence, +9 % d'omnivampirisme Fendoir : les attaques et compétences infligent (60 % pour les champions de mêlée / 30 % pour les champions à distance) dégâts physiques aux autres ennemis à moins de 350 unités de la cible touchée.



Carnivore : vous gagnez 0,5 dégât d'attaque et 0,1 % d'omnivampirisme lorsque vous tuez un ennemi, avec un cumul maximal de 25 dégâts d'attaque et 5 % d'omnivampirisme. Vous perdez 50 % de ces charges en mourant.



Ne peut toucher chaque cible qu'une fois par attaque ou compétence toutes les 10 secondes.



Fendoir ne se déclenche pas contre les bâtiments.

Avec la nouvelle saison dequi se profile, ce ne sont pas moins de douze objets qui font leur arrivée sur la Faille, comme indiqué sur le site officiel . Certains font leur retour, d'autres débarqueront pour la première fois dans nos inventaires. Bien qu'il y en ait un peu pour tous les goûts, les principales nouveautés semblent s'orienter vers les personnages tanks, quelque peu mis à mal au fil de la saison face aux nouveaux builds et champions. Un changement en profondeur pour les choix d'items sur ce rôle puisque nous assistons à une refonte quasi totale des objets mythiques axés sur la vie et les résistances. Il s'agit de changements à venir sur le PBE, certains éléments peuvent donc changer d'ici à leur sortie sur la version live.Un mythique clairement axé sur. Un choix qui peut s'avérer intéressant lorsque nous faisons face à plusieurs types de dégâts différents. Les options qui proposent les deux types de résistance dans de telles proportions sont assez rares à l'exception du Litoplastron de la gargouille, qui ne confère pas de vie supplémentaire.Un nouveau mythique et, avec un. Elle pourrait également être une option pour certains junglers afin de booster leurs alliés lors des ganks ou des affrontements autour des objectifs neutres., reprenant la place de son remplaçant : le Gantelet cryopyrique. Le mythique devient clairement orienté vers l'armure, mais. Peut-être la possibilité de revoir l'objet sur des picks plus axés sur des dégâts.Des statistiques qui changent des mythiques tanks habituels, qui s'ajoutent à. Le drain et le scaling de PV tout au long de la partie en fait une excellente combinaison avec la Poigne de l'immortel, déjà prisée sur de nombreux champions tanks, principalement en toplane., elle redevient orientée vers l'armure et perd sa part de résistance magique. Le passif initial reste identique en termes de statistiques. Nous noterons la disparition du deuxième passif, toucher irradiant, qui appliquait les dégâts d'immolation sur les attaques de base.Perte du statut mythique ici également, orientation vers de la résistance magique et perte de la statistique d'armure, légère baisse de l'accélération de compétence., plus d'attaque de base chargée infligeant des dégâts de zone.. Il retrouve ainsi le passif de ce dernier ainsi que du mana dans ses statistiques de base.Plus de vie, moins d'armure et retrait de l'accélération de compétence. L'actif ne sert désormais plus qu'à ralentir les ennemis (99 % → 55 %).Si les items tank constituent la majorité des nouveaux apports à la boutique, nous pouvons noter quelques modifications non négligeables dans les builds des personnages spécialisés dans les dégâts.Qui dit retour du Catalyseur de l'éternité dit. L'outil préféré de nombreux mages est de nouveau disponible, sous forme mythique. Il revient dans une forme très similaire à celle qu'il avait en quittant la Faille. Notons tout de même. Un atout qui pourrait permettre à certains picks d'être un peu moins dépendants de l'expérience et potentiellement favoriser le roaming.il y a quelques saisons, avant sa disparition. La voilà de retour avec un fonctionnement quelque peu similaire. L'ajout du passif Exigence rend l'objet encore plus redoutable sur les picks qui le privilégient.L'Hydre vorace gagne, mais en version AD et omnivampirisme. Il s'agit toutefois d'un item légendaire et pas d'un composant, portant l'AD maximal de l'Hydre à 90, un chiffre pour le moins dissuasif. D'autant plus que l'objet semble pouvoir gagner ce genre de statistiques en éliminant des sbires ou des camps de jungle.