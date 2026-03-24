LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.07

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.07 de LoL dans cet article.
Le patch 26.07 de LoL
sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 1er avril 2026 sur League of Legends
.
Ce que nous savons sur les notes de patch 26.07 de League of Legends
Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.07
, et le développeur a d'abord souligné que la méta lors du tournoi First Stand 2026 était plutôt stable, en raison d'une grande diversité pour chaque rôle. Néanmoins, cela n'est pas tout à fait vrai concernant les supports : ceux à distance prennent le dessus sur ceux en mêlée, « ce qui n'est toutefois pas forcément une mauvaise chose étant donné qu'une méta de supports en mêlée était en place depuis plusieurs années
». Ce constat est lié aux quêtes de support, et elles subiront quelques ajustements, visant à réduire leur complexité.
Par ailleurs, Shyvana vient de faire l'objet d'une refonte, et un correctif a été déployé pour la nerf peu après le lancement du patch 26.06. Le suivant amènera d'autres modifications pour améliorer son passif et son E.
Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.07 de LoL
ci-dessous.
Champions
Buffs
Nerfs
- Cassiopeia (mana de base + dégâts bonus du E)
- Kalista (scaling de l'AD du E)
- Rell (vitesse de déplacement du E + dégâts du R)
Ajustements
- Graves (AD de base)
- Karma (R et E, bouclier)
- Nami (Z)
- Ornn
- Singed (bonus de statistiques du R)
- Veigar (délai de récupération du R)
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