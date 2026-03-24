LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.07

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.07 de LoL dans cet article.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.07 de League of Legends

À lire également LoL : Swain pourra bientôt se transformer en poulet : les skins du 1er avril 2026 se dévoilent

Champions

Cassiopeia (mana de base + dégâts bonus du E)

Kalista (scaling de l'AD du E)

Rell (vitesse de déplacement du E + dégâts du R)

Graves (AD de base)

Karma (R et E, bouclier)

Nami (Z)

Ornn

Singed (bonus de statistiques du R)

Veigar (délai de récupération du R)

Shyvana (R)

Lesera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offreRiot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la, et le développeur a d'abord souligné que la méta lors du tournoi First Stand 2026 était plutôt stable, en raison d'une grande diversité pour chaque rôle. Néanmoins, cela n'est pas tout à fait vrai concernant les supports : ceux à distance prennent le dessus sur ceux en mêlée, « ce qui n'est toutefois pas forcément une mauvaise chose étant donné qu'une méta de supports en mêlée était en place depuis plusieurs années ». Ce constat est lié aux quêtes de support, et elles subiront quelques ajustements, visant à réduire leur complexité.Par ailleurs, Shyvana vient de faire l'objet d'une refonte, et un correctif a été déployé pour la nerf peu après le lancement du patch 26.06. Le suivant amènera d'autres modifications pour améliorer son passif et son E.Pour en savoir plus, retrouvez unci-dessous.