LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.07

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 mars 2026 à 10h24
Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.07 de LoL dans cet article.
LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.07
Le patch 26.07 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 1er avril 2026 sur League of Legends

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.07 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.07, et le développeur a d'abord souligné que la méta lors du tournoi First Stand 2026 était plutôt stable, en raison d'une grande diversité pour chaque rôle. Néanmoins, cela n'est pas tout à fait vrai concernant les supports : ceux à distance prennent le dessus sur ceux en mêlée, « ce qui n'est toutefois pas forcément une mauvaise chose étant donné qu'une méta de supports en mêlée était en place depuis plusieurs années ». Ce constat est lié aux quêtes de support, et elles subiront quelques ajustements, visant à réduire leur complexité.

26-07-apercu-lol
Par ailleurs, Shyvana vient de faire l'objet d'une refonte, et un correctif a été déployé pour la nerf peu après le lancement du patch 26.06. Le suivant amènera d'autres modifications pour améliorer son passif et son E.

À lire également

LoL : Swain pourra bientôt se transformer en poulet : les skins du 1er avril 2026 se dévoilent

LoL : Swain pourra bientôt se transformer en poulet : les skins du 1er avril 2026 se dévoilent

Pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.07 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs
  • Cassiopeia (mana de base + dégâts bonus du E)
  • Kalista (scaling de l'AD du E)
  • Rell (vitesse de déplacement du E + dégâts du R)
Nerfs
  • Graves (AD de base)
  • Karma (R et E, bouclier)
  • Nami (Z)
  • Ornn
  • Singed  (bonus de statistiques du R)
  • Veigar (délai de récupération du R)
Ajustements
  • Shyvana (R)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.20
League of Legends 29 septembre 2026

LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.20

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.20 de LoL dans cet article.
LoL : Rotation des Champions gratuits
League of Legends 29 septembre 2026

LoL : Rotation des Champions gratuits

Découvrez la rotation des Champions gratuits, actuellement disponible sur League of Legends.
LoL Classic : 5 champions supplémentaires débarquent avec le patch 26.20
League of Legends 23 septembre 2026

LoL Classic : 5 champions supplémentaires débarquent avec le patch 26.20

Le PBE du patch 26.20 de LoL a révélé l'identité des 5 champions qui rejoindront le roster Classic en octobre 2026.

commentaire (0)