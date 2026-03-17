LoL : Swain pourra bientôt se transformer en poulet : les skins du 1er avril 2026 se dévoilent

Riot Games a partagé avec humour les nouvelles apparences qui sortiront le 1er avril 2026 sur LoL : 5 skins amusants et un prestige sont au programme.
Chaque année, Riot Games célèbre le 1er
avril sur LoL
avec beaucoup d'humour, et l'édition 2026 devrait vous donner le sourire. Après Pengu Garen, jouable gratuitement pendant une durée limitée, c'est au tour de 6 apparences inédites de faire leur entrée dans la boutique du MOBA.
6 nouveaux skins disponibles pour le 1er avril 2026 sur LoL
À l'occasion du 1er
avril 2026, le rire et le trolling s'invitent sur LoL
avec le lancement de 5 cosmétiques amusants supplémentaires
, en particulier le légendaire de Swain
. Inspiré de KFC, il remplace les ailes du champion par celles d'un poulet frit lors de l'incantation de la compétence ultime, ce qui vous rappellera peut-être celui adressé à Galio en 2018.
Riot Games a annoncé cette nouvelle le 17 mars 2026 à travers une courte vidéo hilarante intitulée « Découvrez la Poule aux œufs d'or de Swain »
, que nous vous proposons de visionner ci-dessous.
Les skins qui seront ajoutés sont donc :
- Bubble Bash Blitzcrank
- Pug Trainer Sejuani
- Fried Chicken King Swain
- Choncc (Tahm) Kench
- Surprise Party Vex
De plus, un nouveau skin prestige de Mordekaiser
fera son apparition : Prestige Money Miser Mordekaiser,
qui transforme le toplaner en un impitoyable patron d'entreprise.
Combien coûteront les skins du Poisson d'avril 2026 de LoL ?
A priori, la plupart des skins du 1er avril 2026 coûteront 1350 RP, à l'exception de Swain, qui sera proposé à 1850 RP.
Sans grande surprise, le cosmétique prestige de Mordekaiser ne sera pas directement achetable.
Pour l'obtenir, vous devrez compléter le passe de l'événement, affiché à des prix variables, entre 1650 et 3560 RP. Notez que les versions premium offrent davantage de butins ainsi qu'une progression plus rapide. Si vous manquez les festivités, le skin sera disponible pour 150 Essences dans la boutique mythique. Il sera aussi possible de l'acquérir en étant très chanceux lors de l'ouverture de coffres Hextech.
Les skins du 1er avril
sortiront avec le patch 26.07 de LoL
. Alors, lequel vous fera flancher et dépenser vos RP ?
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