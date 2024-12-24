LoL : Arcane n'aurait pas été très rentable pour Riot Games

Contre toute attente, Arcane n'aurait pas tant bénéficié aux finances de Riot Games que ce que nous aurions pu penser.
Le succès de la série Arcane, inspirée du Lore de LoL
, est incontestable, et cela n'est pas sans raison. En effet, sa réalisation aurait coûté plus de 250 millions de dollars
, faisant de cette série animée la plus chère de tous les temps. Il semble néanmoins qu'elle n'aurait pas été aussi rentable que nous pouvons l'imaginer.
Arcane aurait demandé un investissement trop conséquent à Riot Games
La collaboration entre Riot Games, le studio Fortiche et Netflix a donné naissance à la meilleure adaptation d'un jeu vidéo à l'écran, puisque les deux saisons d'Arcane
ont chacune captivé les fans, mais cela a forcé le développeur à se lancer dans un domaine qu'il ne maîtrisait pas forcément. Par conséquent, le budget initial a vite été dépassé, atteignant la somme colossale de 250 millions de dollars selon un rapport de Bloomberg
. Malheureusement, la série n'aurait pas généré suffisamment de bénéfices, et l'investissement en temps et en argent se serait révélé trop important
au regard de témoignages de plusieurs employés inquiets de Riot Games. Le développeur aurait d'ailleurs mis fin à ce projet pour cette raison, comme il a déjà su le faire avec Legends of Runeterra.Riot Games n'aurait effectivement pas réussi à convertir de manière significative les fans de la série en joueurs de LoL
, alors que cela représentait son objectif initial puisque les cosmétiques payants incarnent le plus gros des revenus de l'entreprise. Les joueurs qui avaient rejoint le MOBA à la suite de la diffusion d'Arcane ne sont pas restés longtemps, en particulier après la première saison, qui s'est montrée pauvre en termes de création de skins. Bien que la seconde ait donné lieu à une multitude de nouvelles apparences en jeu et à un ensemble de TFT, d'autres obstacles ont entravé les efforts du développeur, comme le problème de la toxicité de la communauté de LoL et les difficultés d'apprentissage du jeu.
Pourtant, Riot Games paraît vouloir persévérer dans la voie dans l'animation, et devrait s'intéresser à d'autres régions de Runeterra à l'avenir
. Le développeur aurait ainsi pu s'être servi d'Arcane pour mieux assimiler les rudiments du métier, et limiter au moins les frais de la prochaine série, rééquilibrant le rapport entre l'investissement et les retombées positives.
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