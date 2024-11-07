LoL : Arcane serait la série animée la plus chère de tous les temps

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 novembre 2024 à 13h20
Riot Games fait souvent les choses en grand quand il s'agit de LoL, et la série Arcane aurait coûté plus de 250 millions de dollars à produire.
LoL : Arcane serait la série animée la plus chère de tous les temps
La série basée sur l'univers de LoL, Arcane, va bientôt connaître son dénouement avec la diffusion de la deuxième et dernière saison à partir du 9 novembre 2024. Cet événement est attendu depuis longtemps par les fans, et pour cause, Riot Games, le studio Fortiche et Netflix ont fait les choses en grand pour proposer une œuvre de qualité. Or, celle-ci aurait coûté très cher.

La réalisation des deux saisons d'Arcane aurait nécessité 250 millions de dollars

Selon un rapport publié par Variety, Arcane serait, de loin, la série animée la plus chère de l'histoire pour la télévision ou les plateformes de streaming. La réalisation des deux saisons aurait en effet coûté la somme astronomique de 250 millions de dollars à Riot Games, soit environ 14 millions de dollars par épisode (au total 18), ce qui équivaut aussi à 350 000 dollars la minute en moyenne. À titre comparatif, seuls 33 films hollywoodiens ont engagé encore plus de ressources, et ce coût se rapproche de celui accordé à la dernière saison de Game of Thrones.

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Bien que Riot Games n'ait pas confirmé ce montant, Marc Merrill, le directeur des produits de l'entreprise a déclaré à Variety « être plus qu'à l'aise avec les dépenses engagées pour offrir une série qui mérite le temps de nos joueurs ». Pourtant, le coût démesuré du projet serait lié à un « manque d'expérience » selon le magazine américain, qui aurait conduit à des dépenses excessives et à des dépassements de budget redondants. De plus, la promotion de la première saison aurait nécessité l'avancement d'une somme de 60 millions de dollars, un investissement bien plus important que celui réalisé par Netflix.

Pour justifier cela, Marc Merrill a déclaré à Variety que « les objectifs de développement, de production et des équipes avaient du être réajustés » au fur et à mesure de l'avancée du projet. Riot Games n'a « pas eu l'intention de fonctionner comme un studio traditionnel », et a donc dû s'adapter selon ce que l'entreprise apprenait au fil du temps.

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Les montants investis dans Arcane font écho aux vagues de licenciements ayant bouleversé l'organisation de l'entreprise depuis plusieurs mois. Dylan Jadeja, le PDG, avait déclaré avoir « pris un certain nombre de gros paris » depuis 2019, mais malheureusement, certains n'avaient pas su porter leurs fruits. Bien qu'il ne s'agisse pas d'Arcane, qui connaît un succès évident, la production de la série animée la plus chère de tous les temps a sans doute contribué partiellement à ces multiples restructurations.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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