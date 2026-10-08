Loftia va se doter d'une version démo gratuite

Qloud Games a, récemment, annoncé qu'une version démo arrive prochainement pour Loftia.

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation et MMO Loftia doit débarquer en accès anticipé au début du mois de novembre 2026. Toutefois, avant cela, les joueurs et les joueuses pourront s'en faire un premier avis car une démo arrive pour Loftia.

Loftia annonce sa version démo gratuite

C'est par le biais d'une nouvelle publication sur le compte Twitter/X du jeu que les développeurs de chez Qloud Games ont annoncé la bonne nouvelle : Loftia va avoir le droit à une version démo gratuite, à l'occasion du prochain Steam Néo Fest/Steam Next Fest. Ainsi, du 19 au 26 octobre 2026, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité d'installer et de profiter de la démo de Loftia. C'est, ainsi, l'occasion parfaite pour les plus curieux et les plus sceptiques de se faire un premier avis sur ce jeu de simulation et MMO.

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En ce qui concerne le contenu, les développeurs ont précisé que la démo de Loftia permet de découvrir la première partie de l'aventure : « Vous pouvez terminer la première série de quêtes de Loftiaville, rencontrer ses habitants, récupérer des ressources, cultiver des plantes et aménager votre logis au sein d'un quartier communautaire ». En y jouant, les joueurs et les joueuses pourront également gagner des récompenses, notamment l'étendard Démo exclusif (en atteignant le quartier communautaire pour la première fois) et d'autres items (en invitant des amis à rejoindre la démo).

















La progression sera transférée sur le jeu à sa sortie

Dans cette même publication, le studio Qloud Games a précisé que « tout le progrès sera transféré dans l'accès anticipé le 3 novembre ». Cela signifie que les joueurs et les joueuses qui auront essayé la démo de Loftia pourront reprendre où ils s'en sont arrêtés au moment de la sortie du titre en accès anticipé. Cette nouvelle ravira, très certainement, la communauté.

Loftia is going to have a free demo for STEAM NEXT FEST!! 🥳🎉 We wanted to give everyone a chance to experience Loftia before launch, and now you'll be able to from October 19-26! All progress will carry over into Early Access on November 3! See you soon Loftians 🌱 https://t.co/YAUgOyEoME — Loftia - November 3! ☁️🌱 (@loftiadev) October 8, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Loftia arrive en accès anticipé le 3 novembre 2026 sur PC.