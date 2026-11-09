Loftia : MàJ du 8 novembre 2026, patch notes et détails

Le dimanche 8 novembre 2026, les développeurs de chez Qloud Games ont déployé une première mise à jour sur Loftia, qui est à retrouver en accès anticipé sur PC. Comme vous vous en doutez, ce patch n'apporte pas de nouveautés sur le titre, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.
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Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 8 novembre 2026 de Loftia.
Patch notes de la mise à jour du 8 novembre 2026 de Loftia
Corrections
- Ajout du chapeau Greeny's Leaf et le sac Vine au Pack Supporter, ainsi que le style vert. Vous devriez les recevoir automatiquement lors de votre prochaine connexion.
- La capacité de la batterie se corrige désormais automatiquement lors de la connexion ou lors d'un déplacement sur la carte, si elle est inférieure à la capacité d'une batterie que vous possédez. Cela résoudra les problèmes liés aux batteries bloquées.
- Correction des souvenirs « Supported Dome initiative » et « Supporter Turbine initiative » qui enregistraient les mauvaises tâches.
- Correction d'un problème d'écran de chargement infini lors du retour à une vitrine de maison, généralement lors de la consultation des résultats. Ce problème est délicat à résoudre, alors n'hésitez pas à nous signaler si vous continuez à le rencontrer.
- Correction des problèmes graphiques de scintillement sur les sentiers Solar et Cosmic.
Gameplay
- Vous pouvez désormais récupérer autant d'objets qu'il y a de place dans votre inventaire depuis un distributeur automatique, sans avoir à disposer d'espace pour la pile entière. De quoi ravir les collectionneurs !
- Ajout d'une limite d'une boîte de partage par île. Les boîtes existantes peuvent toujours être déplacées, même si vous en possédez déjà plusieurs.
Interface utilisateur
- Correction de l'affichage incorrect des prix en Pip pour certaines devises (la page de paiement Steam affichait et facturait déjà les montants corrects).
- Suppression du compte à rebours de l'écran du Season Pass : il ne menait nulle part et prêtait à confusion.
- Réorganisation de l'onglet Dôme pour qu'il précède l'onglet Turbine.
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