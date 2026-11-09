Loftia : MàJ du 8 novembre 2026, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 novembre 2026 à 10h48
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour du 8 novembre 2026 de Loftia, le jeu de simulation de vie et MMO de Qloud Games.
Ajouter aux sources préférées
Loftia : MàJ du 8 novembre 2026, patch notes et détails

Le dimanche 8 novembre 2026, les développeurs de chez Qloud Games ont déployé une première mise à jour sur Loftia, qui est à retrouver en accès anticipé sur PC. Comme vous vous en doutez, ce patch n'apporte pas de nouveautés sur le titre, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.

À lire également

Interview Loftia : Expérience relaxante et sociale, ses créateurs reviennent avec nous sur son développement, ses thématiques et ses messages
Loftia07 novembre 2026

Interview Loftia : Expérience relaxante et sociale, ses créateurs reviennent avec nous sur son développement, ses thématiques et ses messages

À l'occasion de la sortie de Loftia en accès anticipé, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec ses créateurs, Michael Su et Martina Qin, qui nous ont parlé du co…

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 8 novembre 2026 de Loftia.

Patch notes de la mise à jour du 8 novembre 2026 de Loftia

Corrections

  • Ajout du chapeau Greeny's Leaf et le sac Vine au Pack Supporter, ainsi que le style vert. Vous devriez les recevoir automatiquement lors de votre prochaine connexion.
  • La capacité de la batterie se corrige désormais automatiquement lors de la connexion ou lors d'un déplacement sur la carte, si elle est inférieure à la capacité d'une batterie que vous possédez. Cela résoudra les problèmes liés aux batteries bloquées.
  • Correction des souvenirs « Supported Dome initiative » et « Supporter Turbine initiative » qui enregistraient les mauvaises tâches.
  • Correction d'un problème d'écran de chargement infini lors du retour à une vitrine de maison, généralement lors de la consultation des résultats. Ce problème est délicat à résoudre, alors n'hésitez pas à nous signaler si vous continuez à le rencontrer.
  • Correction des problèmes graphiques de scintillement sur les sentiers Solar et Cosmic.

Gameplay

  • Vous pouvez désormais récupérer autant d'objets qu'il y a de place dans votre inventaire depuis un distributeur automatique, sans avoir à disposer d'espace pour la pile entière. De quoi ravir les collectionneurs !
  • Ajout d'une limite d'une boîte de partage par île. Les boîtes existantes peuvent toujours être déplacées, même si vous en possédez déjà plusieurs.

Interface utilisateur

  • Correction de l'affichage incorrect des prix en Pip pour certaines devises (la page de paiement Steam affichait et facturait déjà les montants corrects).
  • Suppression du compte à rebours de l'écran du Season Pass : il ne menait nulle part et prêtait à confusion.
  • Réorganisation de l'onglet Dôme pour qu'il précède l'onglet Turbine.
Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Interview Loftia : Expérience relaxante et sociale, ses créateurs reviennent avec nous sur son développement, ses thématiques et ses messages
Loftia 07 novembre 2026

Interview Loftia : Expérience relaxante et sociale, ses créateurs reviennent avec nous sur son développement, ses thématiques et ses messages

À l'occasion de la sortie de Loftia en accès anticipé, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec ses créateurs, Michael Su et Martina Qin, qui nous ont parlé du concept, des thématiques abordées, des messages transmis ou encore du processus de développement.
Loftia : « Nous voulons que Loftia montre qu'un monde meilleur est possible lorsque les gens s'unissent » nous expliquent ses créateurs
Loftia 06 novembre 2026

Loftia : « Nous voulons que Loftia montre qu'un monde meilleur est possible lorsque les gens s'unissent » nous expliquent ses créateurs

En raison de ses mécaniques MMO et de sa proposition scénaristique, Loftia est un jeu porteur d'un message fort. Lors d'une interview exclusive, les créateurs du titre sont revenus sur le message véhiculé au sein de l'expérience.
Loftia : Ses développeurs nous parlent de son prix et de sa monétisation « non intrusive »
Loftia 06 novembre 2026

Loftia : Ses développeurs nous parlent de son prix et de sa monétisation « non intrusive »

Les créateurs de Loftia nous ont apporté de plus amples explications à propos du prix du jeu, au moment de son accès anticipé, mais aussi des détails sur les éléments de monétisation, qui se veulent optionnels et « purement esthétiques ».
Loftia : « Nous souhaitons que Loftia soit une petite évasion » nous confie ses développeurs
Loftia 05 novembre 2026

Loftia : « Nous souhaitons que Loftia soit une petite évasion » nous confie ses développeurs

Les développeurs de Loftia nous expliquent, dans une interview exclusive, comment ils ont réussi à créer un jeu de simulation de vie cosy et un MMO qui laisse les joueurs « faire les choses à leur rythme ».
Qloud Games revient avec nous sur le concept derrière le MMO Loftia et ses inspirations
Loftia 04 novembre 2026

Qloud Games revient avec nous sur le concept derrière le MMO Loftia et ses inspirations

Mélangeant des mécanismes typiques des MMO et des jeux cosy, Loftia a intrigué de nombreux joueurs et joueuses. Ses développeurs nous ont ainsi parlé, durant un échange exclusif, de son concept et des éléments qui les ont inspirés.
Lofita, le MMO Solarpunk relaxant, est disponible en accès anticipé
Loftia 04 novembre 2026

Lofita, le MMO Solarpunk relaxant, est disponible en accès anticipé

Après un succès retentissant sur Kickstarter, le jeu en ligne pacifique Loftia ouvre enfin ses portes en accès anticipé. Développé par le studio indépendant Qloud Games, ce titre atypique invite les joueurs à bâtir un monde durable et chaleureux.

commentaire (0)