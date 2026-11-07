Interview Loftia : Expérience relaxante et sociale, ses créateurs reviennent avec nous sur son développement, ses thématiques et ses messages

À l'occasion de la sortie de Loftia en accès anticipé, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec ses créateurs, Michael Su et Martina Qin, qui nous ont parlé du concept, des thématiques abordées, des messages transmis ou encore du processus de développement.

Appréciant grandement les MMO et les jeux cosy, Martina Qin et Michael Su ont décidé, après avoir créé un premier prototype qui n'est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux, de quitter leur emploi afin de se lancer à plein temps dans le développement de Loftia. Avec ses mécaniques typiques des titres relaxants et des aspects dignes des MMO, le jeu a suscité un vif intérêt de la part de la communauté, qui peut dès à présent essayer Loftia en accès anticipé.

Grâce à un entretien exclusif avec Martina Qin et Michael Su, de Qloud Games, nous avons pu en apprendre davantage à propos de Loftia, notamment sur son concept, sa création, son gameplay ou encore ses messages transmis par le biais de thématiques actuelles et importantes.

Comment vous est venue l'idée de Loftia ?

Martina Qin : L'idée initiale de Loftia a vraiment vu le jour en 2022, lorsque nous avons réalisé qu'il n'existait pas vraiment de jeu qui alliait deux genres que nous adorions : les simulations de vie cosy et les MMO ! Nous avons tous les deux grandi en jouant à des jeux en ligne. Michael a passé d'innombrables heures sur MapleStory et World of Warcraft, tandis que j'étais complètement accro à Club Penguin ! Pendant les confinements liés à la pandémie en 2021, nous nous sommes également mis à jour ensemble à des jeux cozy, notamment Stardew Valley et Animal Crossing.

Michael Su : À l'époque, je travaillais comme ingénieur logiciel chez Canva, et Martina travaillait dans le secteur bancaire, tout en ayant une expérience dans la création de contenu et le marketing grâce à la gestion de son propre compte sur les réseaux sociaux consacré à la gastronomie et à l'art de vivre. Lorsque l'idée nous est venue de combiner le meilleur de ces deux genres que nous adorions : la liberté créative et chaleureuse des simulations de vie et le sentiment d'expériences partagées que procurent les MMO, nous avons commencé par développer un premier prototype de Loftia et par partager des vidéos sur les réseaux sociaux afin de montrer aux gens le genre d'univers que nous souhaitions créer.

Ces vidéos ont fini par toucher des millions de personnes, et des centaines de milliers d'entre elles ont commencé à suivre notre parcours. Constater à quel point tant de gens adhéraient à notre vision a été un moment très fort pour nous. Cela nous a fait prendre conscience que nous n'étions pas les seuls à vouloir un jeu comme celui-ci, et cela nous a donné la confiance nécessaire pour franchir le pas et quitter nos emplois afin de nous consacrer à plein temps à Loftia. Nous voulions lui donner toutes les chances possibles de devenir le jeu dont nous avions toujours rêvé !

Quelles ont été vos principales sources d'inspiration lors du développement de Loftia ?

Michael Su : Je dirais qu'une grande partie de l'inspiration pour nos défis de jeu en groupe, comme nos « Fermes communautaires » et nos « Aventures », vient des donjons des MMO. J'ai toujours adoré me retrouver avec mes amis ou des personnes rencontrées en jeu pour collaborer afin de vaincre un boss et accomplir quelque chose ensemble. La grande différence dans Loftia, cependant, c'est qu'il n'y a pas de combat ! Au lieu de se rassembler pour affronter un gros monstre effrayant, les joueurs travaillent à la réalisation d'un objectif commun en résolvant des énigmes et en faisant preuve d'esprit d'équipe pour bâtir un monde plus durable.

Nous apprécions également cette sensation, propre aux MMO, d'espaces partagés où les joueurs se rassemblent naturellement pour passer du temps ensemble, se détendre et profiter de la compagnie des autres, et c'est quelque chose que nous souhaitons également reproduire dans Loftia. Au-delà de cela, les fans de MMO trouveront sans doute leur bonheur dans notre système d'artisanat, ainsi que la chasse aux objets rares et aux éléments cosmétiques dans les phases avancées du jeu.

Martina Qin : Les fans de jeux comme Club Penguin et Animal Crossing y trouveront également leur compte. Même si nous adorons l'aspect MMO de Loftia, j'ai toujours adoré pouvoir construire et décorer ma propre maison dans ce genre de jeux, puis aller voir ce que mes amis ont créé ! Ce type d'expression personnelle et la possibilité de la partager avec les autres constituent une grande partie de ce qui rend les jeux sociaux si spéciaux à nos yeux, et c'est quelque chose que nous avons vraiment à cœur d'intégrer dans Loftia.

Loftia allie des mécaniques de jeu cosy à des fonctionnalités propres aux MMO. Comment avez-vous réussi à trouver un équilibre entre ces deux aspects du gameplay ?

Michael Su : Nous sommes partis de l'expérience de jeu cosy qui est au cœur de Loftia, plutôt que de prendre un MMO traditionnel et d'essayer de lui donner une touche cosy. Nous avons grandi en adorant des jeux en ligne comme MapleStory et Club Penguin, mais nous sommes également tombés amoureux de jeux comme Stardew Valley et Animal Crossing, et nous avons voulu réunir le meilleur de ces deux genres.

Pour trouver cet équilibre, il a fallu avant tout veiller à ce que les joueurs puissent profiter de Loftia à leur propre rythme. Qu'il s'agisse de cultiver, de fabriquer, de décorer ou d'explorer, il y a de quoi s'amuser en solo, tandis que les éléments MMO ajoutent une dimension supplémentaire à l'expérience. Des éléments tels que les quartiers, la participation à des projets mondiaux impliquant toute la communauté ou la formation d'équipe pour les Aventures rendent le monde plus vivant et plus connecté.

Au final, nous voulions que les aspects sociaux viennent enrichir cette expérience cosy, plutôt que de donner aux joueurs le sentiment d'être obligés de participer. Cela a été un véritable exercice d'équilibre tout au long du développement, et les retours issus de nos tests de jeu ont été d'une aide précieuse pour y parvenir.

















Certains jeux cosy peuvent finir par devenir assez stressants en raison du nombre impressionnant de tâches à gérer. Après avoir joué à la démo pendant plusieurs heures, Loftia ne semble pas tomber dans ce piège. Comment avez-vous réussi à rendre l'expérience à la fois relaxante et captivante ?

Martina Qin : Pour nous, l'important est de faire en sorte que Loftia soit un endroit où l'on a envie de passer du temps, plutôt qu'un jeu qui vous impose sans cesse des tâches que vous avez l'impression de devoir accomplir. Nous adorons les jeux cosy, mais nous comprenons tout à fait que le nombre de tâches et d'éléments à gérer puisse finir par sembler un peu écrasant !

Avec Loftia, nous voulons que les joueurs puissent avancer à leur rythme et se concentrer sur ce dont ils ont envie ce jour-là. Peut-être souhaitez-vous aménager votre maison, explorer le monde, récolter des ressources ou faire équipe avec des amis dans une ferme communautaire. Il y a toujours quelque chose à faire, mais vous ne devriez pas avoir l'impression de devoir tout faire.

Ce qui rend un jeu captivant, c'est en grande partie la liberté de suivre sa curiosité et de faire des découvertes naturellement, sans perdre ce sentiment de détente. Et comme Loftia est un MMO, il y a aussi l'aspect social. Parfois, le simple fait de passer du temps avec des amis et de voir ce que font les autres peut être tout aussi gratifiant que de travailler pour atteindre un objectif. En fin de compte, nous voulons que Loftia soit une petite évasion loin des pressions de la vie quotidienne, et non une source de stress supplémentaire.

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En tant que MMO, Loftia encourage les interactions entre joueurs. Est-il possible de mener à bien toute l'aventure en solo, sans interagir avec d'autres joueurs, sans se heurter à un obstacle dans sa progression ?

Michael Su : Nous avons toujours voulu que Loftia soit un jeu agréable aussi bien pour les joueurs solo que pour ceux qui aiment jouer entre amis. La majeure partie du jeu peut se pratiquer de manière indépendante, qu'il s'agisse de progresser dans l'histoire principale, de récolter des ressources, de fabriquer des objets, de décorer sa maison ou d'explorer le monde.

Cela dit, Loftia reste avant tout un MMO, et certaines activités sont spécialement conçues pour le jeu en groupe. Par exemple, nos « Aventures » sont des défis coopératifs où les joueurs collaborent pour résoudre des énigmes et surmonter des obstacles. Mais même dans ce cas, cela ne vous empêchera pas de progresser dans l'histoire principale ni d'accomplir vos autres tâches dans le jeu !

Loftia s'est très tôt constitué une immense communauté passionnée, notamment grâce au succès de sa campagne Kickstarter. Comment les retours des joueurs au cours de ce processus ont-ils influencé le développement du jeu ?

Michael Su : L'un des défis positifs liés au fait d'avoir une communauté aussi engagée consiste à trouver le jeu équilibre entre toutes les idées incroyablement géniales proposées par ceux qui suivent notre aventure, tout en maîtrisant la portée du développement afin de pouvoir réellement sortir un jeu qui réponde à nos exigences. Même si nous aimerions beaucoup intégrer toutes les suggestions, nous gardons également à l'esprit nos priorités et veillons à ce que notre liste de tâches reste gérable pour l'équipe. Mais ne vous inquiétez pas, nous continuons à noter toutes les idées de chacun sur notre liste, qui ne cesse de s'allonger, des fonctionnalités à venir !

D'un autre côté, c'est formidable lorsque les joueurs suggèrent quelque chose que nous adorons déjà ou sur lequel nous travaillons nous-mêmes. C'est un excellent moyen de savoir que nous sommes sur la bonne voie et en phase avec ce que nos joueurs attendent. Et, bien sûr, savoir que tant de personnes attendent Loftia avec impatience et nous encouragent donne à toute l'équipe un énorme coup de pouce au moral et encore plus d'énergie pour nous investir à fond dans le développement.

Martina Qin : Avoir une communauté aussi passionnée dès le début a été extrêmement précieux. Les retours et le soutien que nous avons reçus, notamment via Kickstarter, nous ont aidés à valider notre vision et nous ont donné la confiance nécessaire pour continuer à aller de l'avant. C'est également très enthousiasmant de voir combien de personnes adhèrent aux idées qui sous-tendent Loftia. Savoir qu'il existe toute une communauté qui croit en ce que nous construisons et qui est ravie de faire partie de cette aventure rend le processus de développement d'autant plus spécial !

De nombreux jeux cosy et MMO ont du mal à trouver le juste équilibre en matière de monétisation. Quelle est votre stratégie concernant le modèle économique de Loftia pour garantir qu'il reste équitable, accessible et exempt de tout élément de type « pay-to-win » ?

Martina Qin : Nous avons voulu faire de Loftia un jeu équitable et accessible au plus grand nombre, tout en veillant à pouvoir continuer à le développer et à l'accompagner pendant de nombreuses années. Loftia coûtera 29,99 $, avec une remise de lancement de 17 %, ce qui ramène son prix à 24,89 $. Ce modèle économique « premium » permet à notre petite équipe indépendante de se concentrer sur la création du meilleur jeu possible, sans avoir à recourir à des tactiques de monétisation abusives, à des systèmes de gatcha ou à des mécanismes de type « pay-to-win ».

En plus du jeu de base, nous proposerons une boutique d'objets cosmétiques optionnelle appelée « Backer Boutique », avec des articles dont les prix varient entre 2 et 4 dollars américains, ainsi qu'un « Community Pass » que les joueurs pourront acheter pour débloquer des objets cosmétiques supplémentaires. Il est important de noter que le Community Pass n'expire jamais ; vous n'avez donc aucune pression pour le terminer à la hâte ni à craindre de passer à côté de récompenses.

Ces achats optionnels nous aident à assurer la pérennité de Loftia sur le long terme, en couvrant les coûts récurrents liés à l'exploitation des serveurs MMO, à la modération et à la sécurité de notre communauté, et bien sûr, en permettant aux membres de notre équipe de gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Une partie des recettes issues de certaines collections sera également reversée à des initiatives de plantation d'arbres dans le monde réel.

Tous nos achats en jeu sont purement esthétiques et ne représentent que 7 % de l'ensemble des objets cosmétiques disponibles dans Loftia, tandis que les 93 % restants peuvent être obtenus en jouant. En fin de compte, nous ne voulons en aucun cas que les joueurs se sentent obligés de dépenser de l'argent pour rester dans la course ou prendre de l'avance. Nous souhaitons que la monétisation reste équitable et non intrusive, afin que les joueurs puissent continuer à soutenir le jeu et d'acheter des objets qu'ils apprécient vraiment, sans jamais avoir l'impression d'y être contraints.

Quels sont vos principaux objectifs et projets pour la période d'accès anticipé de Loftia, qui devrait durer environ un an ?

Michael Su : Pour faire court, la réponse est : encore plus de développement ! Atteindre la phase d'accès anticipé et permettre à un public bien plus large, au-delà de nos testeurs des phases alpha et bêta fermées, de découvrir Loftia, constitue pour nous une étape majeure vers laquelle nous tendons depuis longtemps. L'un des principaux avantages de l'accès anticipé est de pouvoir recueillir l'avis d'un nombre bien plus important de joueurs et d'obtenir un éventail de retours d'expérience bien plus large que celui dont nous disposions auparavant. Pour un studio de notre taille, ce type d'informations est inestimable. Nous souhaitons profiter de cette période pour apprendre, itérer et continuer à améliorer le jeu aux côtés de notre communauté.

Martina Qin : Nous avons déjà prévu de nombreux contenus et fonctionnalités, dont certains seront déployés tout au long de la phase d'accès anticipé et d'autres seront réservés pour le lancement officiel. Les priorités dépendront des enseignements que nous tirerons des joueurs et des retours que nous recevrons au cours de l'année à venir. Avant tout, notre objectif est de continuer à développer un jeu auquel les joueurs s'attachent véritablement : un lieu où ils peuvent se retrouver, nouer des amitiés et faire la différence dans le monde que nous avons créé. Nous souhaitons également continuer à développer les initiatives qui constituent un élément si important de Loftia, et offrir aux joueurs des moyens concrets d'avoir un impact positif, tant dans le jeu qu'au-delà.

Quel message ou quelles valeurs fondamentales souhaitez-vous transmettre à travers l'histoire et les thèmes de Loftia ?

Michael Su : Au fond, nous voulons que Loftia montre qu'un monde meilleur est possible lorsque les gens s'unissent et œuvrent pour une cause qui les dépasse. Nous sommes des gens assez idéalistes, et nous avons toujours voulu créer un espace en ligne où les gens se traitent avec bienveillance, tissent des liens significatifs et travaillent ensemble, plutôt que de se faire concurrence pour être le plus fort ou devenir le héros qui sauve la situation. Nous sommes convaincus que ce sont les efforts collectifs des gens qui peuvent vraiment faire la différence, et c'est en grande partie ce que nous voulons que les joueurs vivent dans Loftia.

Martina Qin : Nous espérons également inciter les joueurs à porter un regard un peu différent sur leur relation avec le monde qui les entoure. Le développement durable est au cœur de Loftia, car il incarne un avenir où nous pouvons vivre en harmonie avec la nature et les uns avec les autres. Nous souhaitons aborder ces thèmes de manière ludique et accessible à travers l'univers, les personnages et le gameplay. Qu'il s'agisse d'expérimenter l'agriculture durable, de découvrir de nouveaux matériaux ou simplement d'aider d'autres joueurs, nous espérons que les joueurs repartiront inspirés par l'idée que de petites actions, lorsqu'elles sont mises en œuvre collectivement, peuvent faire une réelle différence.

Avant tout, nous voulons que Loftia soit perçu comme un lieu chaleureux et accueillant où chacun peut se sentir chez soi, et où la bienveillance, la collaboration et l'esprit communautaire sont au cœur de tout.

Quand vous regardez Loftia aujourd'hui, de quelle fonctionnalité ou de quelle réalisation êtes-vous le plus fier ?

Michael Su : Honnêtement, c'est tellement difficile de n'en choisir qu'une seule ! Pour moi, je pense que la plus grande réussite, c'est de voir tout le chemin parcouru par Loftia depuis ce qui n'était au départ qu'une idée et un rêve que Martina et moi partagions. Le fait que quelque chose que nous avons imaginé créer ait trouvé un écho auprès de tant de personnes, et que nous soyons désormais sur le point de le dévoiler au public, c'est assez surréaliste. Je ne pense pas que nous nous habituerons un jour à voir autant de gens enthousiasmés par un projet dans lequel nous nous sommes tant investis. Je suis tout simplement incroyablement impatient que tout le monde puisse enfin découvrir Loftia, explorer son univers et vivre toutes ces expériences que nous avons travaillé si dur pour donner vie !

Martina Qin : Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Michael, mais je suis aussi très fière de la communauté que nous avons créée, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein même du jeu. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir croisé le chemin de tant de personnes incroyables venues du monde entier, et c'est quelque chose pour lequel nous serons toujours reconnaissants. Il est rare de nos jours de parvenir à bâtir une communauté aussi authentique ; celle de Loftia a été une véritable bouffée d'air frais. Que les gens nous aient découverts en 2022, lorsque nous venions tout juste de commencer à développer le jeu, ou qu'ils nous aient rejoints la semaine dernière grâce à notre démo du Steam Next Fest, nous sommes vraiment reconnaissants envers chacun et chacune de ceux qui ont pris part à cette aventure avec nous, et nous avons hâte de continuer à grandir.

Si vous deviez décrire en quelques mots ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre lors du lancement de l'accès anticipé de Loftia début novembre, quels seraient-ils ?

Michael Su : Je dirais cosy, collaboratif et riche en découvertes ! Nous voulons que les joueurs se lancent dans l'aventure, explorent un tout nouveau monde, rencontrent d'autres joueurs et commencent à s'approprier Loftia. Il y a déjà tant à découvrir, mais ce n'est que le début, et nous sommes vraiment ravis que tout le monde participe à cette aventure avec nous !

Martina Qin : Je dirais accueillant, sain et amusant. Nous espérons que Loftia sera perçu comme un endroit où les joueurs peuvent se détendre, se faire de nouveaux amis, laisser libre cours à leur créativité et avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. L'accès anticipé marque le début d'une aventure pour nous tous, et nous avons hâte de voir ce que les joueurs feront du monde que nous avons créé !

La parole est à vous pour quelques mots de conclusion. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à votre communauté et aux lecteurs ?

Michael Su : Le chemin pour en arriver là a été long, et nous avons vraiment hâte de voir tout le monde enfin plonger dans cet univers pour lequel nous avons mis tant d'amour et de soin. À tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce parcours, merci. Nous n'en serions pas là sans la communauté qui a construit Loftia à nos côtés. Nous avons encore tant de projets au-delà de l'accès anticipé, et nous espérons que tout le monde a hâte d'entamer ce nouveau chapitre de Loftia avec nous !

Nous sommes toujours ouverts aux retours, qu'ils soient positifs ou constructifs, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. Vos commentaires joueront un rôle essentiel dans l'orientation de notre développement au cours de l'année à venir, alors que nous nous préparons au lancement officiel, et nous sommes ravis de continuer à construire Loftia à vos côtés.

Martina Qin : Au nom de toute l'équipe, nous tenons à adresser un immense merci à tous ceux qui ont rendu Loftia possible. L'accès anticipé représente une étape cruciale pour nous, mais nous n'aurions jamais pu l'atteindre sans cette communauté. Que vous nous ayez soutenus sur Kickstarter, participé à nos phases de test, partagé vos idées ou simplement encouragés tout au long de ce parcours, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Vous êtes nombreux à avoir accompagné Loftia depuis ses tout débuts, et cela compte énormément pour nous. Nous avons hâte de franchir cette nouvelle étape ensemble et de découvrir où ce voyage nous mènera !

Pour conclure, remarquons que Loftia est actuellement disponible en accès anticipé sur PC et Mac, notamment via Steam et l'Epic Games Store. Si vous souhaitez en savoir plus à propos du MMO solarpunk et simulation de vie de Qloud Games, vous pourrez retrouver toutes les informations clés sur loftia.gg.