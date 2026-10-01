Loftia : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Loftia.

Le jeu de simulation de vie de Qloud Games, Loftia, doit arriver en accès anticipé sur PC et Mac au début du mois de novembre 2026. Comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent tout naturellement, et ce, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Loftia.

Configurations PC Loftia

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Loftia, sachez que 8 Go est demandé pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle recommandée. Les développeurs ont également précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 10 Go d'espace disque disponible pour installer Loftia.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Loftia ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée sur PC

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bit Windows 11 64 bit Processeur Intel Core i3-10100F, AMD Ryzen 3 3100 ou équivalent Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 5 5600 ou équivalent Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 560 ou équivalent NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5600 XT ou équivalent DirectX Version 11 Version 12 Stockage requis 10 Go d'espace disque disponible 10 Go d'espace disque disponible Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit

Les détails des configurations minimale et recommandée sur Mac

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation macOS 14 Sonoma macOS 14 Sonoma Processeur Apple M2 chip Apple M2 Pro chip Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire Carte graphique Integrated Apple M2 GPU Integrated Apple M2 Pro GPU Stockage requis 10 Go d'espace disque disponible 10 Go d'espace disque disponible Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit

Rappelons, en guise de conclusion, que Loftia arrive en accès anticipé le 3 novembre 2026 sur PC et Mac.