Loftia : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 octobre 2026 à 16h31
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Loftia.
Loftia : Les configurations PC

Le jeu de simulation de vie de Qloud Games, Loftia, doit arriver en accès anticipé sur PC et Mac au début du mois de novembre 2026. Comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent tout naturellement, et ce, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Loftia.

Configurations PC Loftia

loftia-monde

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Loftia, sachez que 8 Go est demandé pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle recommandée. Les développeurs ont également précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 10 Go d'espace disque disponible pour installer Loftia.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Loftia ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée sur PC

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 64 bit Windows 11 64 bit
Processeur Intel Core i3-10100F, AMD Ryzen 3 3100 ou équivalent Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 5 5600 ou équivalent
Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 560 ou équivalent NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5600 XT ou équivalent
DirectX Version 11 Version 12
Stockage requis 10 Go d'espace disque disponible 10 Go d'espace disque disponible
Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit

Les détails des configurations minimale et recommandée sur Mac

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation macOS 14 Sonoma macOS 14 Sonoma
Processeur Apple M2 chip Apple M2 Pro chip
Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique Integrated Apple M2 GPU Integrated Apple M2 Pro GPU
Stockage requis 10 Go d'espace disque disponible 10 Go d'espace disque disponible
Réseau Connexion internet haut débit Connexion internet haut débit

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Loftia arrive en accès anticipé le 3 novembre 2026 sur PC et Mac.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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