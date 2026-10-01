Loftia : Les configurations PC
le 01 octobre 2026 à 16h31
Le jeu de simulation de vie de Qloud Games, Loftia, doit arriver en accès anticipé sur PC et Mac au début du mois de novembre 2026. Comme à l'accoutumée, de nombreux joueurs et joueuses se demandent tout naturellement, et ce, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Loftia.
Configurations PC Loftia
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Loftia, sachez que 8 Go est demandé pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle recommandée. Les développeurs ont également précisé que les joueurs et les joueuses doivent posséder 10 Go d'espace disque disponible pour installer Loftia.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Loftia ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée sur PC
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10 64 bit
|Windows 11 64 bit
|Processeur
|Intel Core i3-10100F, AMD Ryzen 3 3100 ou équivalent
|Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 5 5600 ou équivalent
|Mémoire
|8 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1050, AMD Radeon RX 560 ou équivalent
|NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5600 XT ou équivalent
|DirectX
|Version 11
|Version 12
|Stockage requis
|10 Go d'espace disque disponible
|10 Go d'espace disque disponible
|Réseau
|Connexion internet haut débit
|Connexion internet haut débit
Les détails des configurations minimale et recommandée sur Mac
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|macOS 14 Sonoma
|macOS 14 Sonoma
|Processeur
|Apple M2 chip
|Apple M2 Pro chip
|Mémoire
|8 Go de mémoire
|16 Go de mémoire
|Carte graphique
|Integrated Apple M2 GPU
|Integrated Apple M2 Pro GPU
|Stockage requis
|10 Go d'espace disque disponible
|10 Go d'espace disque disponible
|Réseau
|Connexion internet haut débit
|Connexion internet haut débit
Rappelons, en guise de conclusion, que Loftia arrive en accès anticipé le 3 novembre 2026 sur PC et Mac.
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