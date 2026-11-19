En ce jeudi 19 novembre 2026, le jeu de simulation de vie cosy et MMO de Qloud Games, Loftia, se dote d'une toute nouvelle mise à jour. Comme vous vous en doutez, celle-ci n'apporte pas de grandes nouveautés, mais corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté et améliore certains éléments du jeu.
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Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 19 novembre 2026 de Loftia.
Patch notes de la mise à jour du 19 novembre 2026 de Loftia
Corrections
- Les objets du Community Pass (y compris les décorations) que vous possédez sont désormais correctement reconnus après un déplacement entre différentes cartes.
- Correction d'un problème qui pouvait bloquer la progression dans la quête « Everything is Connected ».
- Correction d'un problème qui pouvait bloquer la progression dans la quête « A Call From the Gardens ».
- Correction d'un problème dans la quête « Too Many Spores Spoil the Soup » où Kassim n'apparaissait pas correctement, ce qui entraînait des soucis d'interaction avec la grotte concernée.
- Correction d'un problème empêchant la validation de l'objectif lié à la batterie dans la quête « Dance Class » lorsque celle-ci n'était que partiellement chargée au niveau de Gridfall Battery Totem.
- Correction de problèmes qui faisaient apparaître des pantalons sous des tenues intégrales lors de la prévisualisation sur un mannequin.
- Correction d'un problème où le bouton d'achat restait bloqué si la quantité était définie sur zéro dans les boutiques tenues par des PNJ.
- Correction d'un problème lié au sachet de graines Blue Cap qui avait un autocollant représentant un avocat.
- Correction de la catégorie « Food Crate ». Elle est désormais prise correctement en compte dans votre collection.
- Pebble ne flotte plus au-dessus du centre du hub lors des quêtes d'introduction.
- Fermeture des accès permettant aux joueurs d'atteindre prématurément la grotte secrète des Jardins Suspendus.
- Les perks insulaires tels que « Rapid Growth » et « Sunny Boost » restent actifs lorsque vous retournez sur votre île.
- Les souvenirs « Hanging Gardens Fisher » et « Gridfall Archivist » comptabilisent désormais tous les objets trouvés, même ceux donnés ou jetés (cela est disponible tant que votre collection est sauvegardée sur le même appareil que celui utilisé pour jouer).
- Correction d'un problème qui empêchait la progression dans la quête « Your Daily Do-Good », notamment après avoir parlé au robot du projet Dôme.
- L'achat de Dome House ou du Cottage avec un inventaire plein ne fera plus apparaître au sol les papiers peints, les sols et plafonds basiques que vous possédez déjà.
- Le papier peint demi-carreau s'aligne désormais avec la fenêtre de Dome House.
- L'écran du projet mondial complet affiche désormais correctement « Saison 0 » au lieu de « Saison 2 ».
Améliorations
- Au premier lancement, le jeu s'affiche désormais dans la langue définie sur Steam.
- La carte du monde s'ouvre désormais en étant centrée sur votre personnage.
- Blooms apparaissent désormais au niveau des compteurs de monnaie dans le menu principal.
- L'avertissement de latence élevée (ping) se déclenche désormais au-delà de 400 ms, au lieu de 300 ms.
- Le bac d'expédition affiche désormais votre solde de Rosée/Dew.
- Le bac d'expédition affiche désormais un avertissement si une vente dépasse la limite de Rosée/Dew autorisée et indique le montant que vous recevrez réellement.
- Les distributeurs automatiques permettent désormais d'ajuster les quantités et les prix par paliers : de 1, 5 ou 10 (touches Z/C au clavier ; gâchettes LT/RT à la manette).
- Vous pouvez désormais transporter jusqu'à 20 exemplaires de chaque objet de maison, notamment les stations, les éléments de stockage, les objets liés à l'agriculture et les décorations.
- En cas de problème de connexion au serveur lors de la connexion au jeu ou d'un changement de zone, le jeu reviendra plus rapidement à l'écran titre et affichera un message clair expliquant la situation.
- Les performances ont été améliorées dans les zones très fréquentées, comme Loftiaville.
- Le filtrage du chat et des noms a été optimisé afin de mieux prévenir l'utilisation de propos inappropriés.
- Le permis « Island Slots » est désormais appelé « Island Presets » et le menu des permis précise également mieux sa fonction.
- Les Tortoise fragments peuvent désormais être obtenus dans davantage de paliers des Fermes communautaires, et leur taux d'obtention est plus élevé dans les paliers supérieurs ainsi que dans les coffres des Jardins Suspendus.
Graphismes et audio
- Correction de problèmes audio lors des chargements et dans les menus.
- Correction de l'audio dans Gridfall.
- Correction d'une animation muette dans les aventures Bloom et du son de rotation d'une antenne non attachée. Et ajustements de plusieurs volumes d'ambiance et de ramassage.
- Mise à jour des icônes des marqueurs de la carte et de quête pour Cella et Joanna.
- Mise à jour des emotes des animaux de compagnie.
- Nouvelles emotes.
- Mises à jour du mixage audio, incluant de nouveaux sons pour le sécateur.
- L'objet Game Floor Lamp a désormais une lampe à lave réaliste. Les lampes déjà recolorées retrouveront leur couleur par défaut.
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