Loftia : MàJ du 10 novembre 2026, patch notes et détails

Le studio de développement Qloud Games a déployé, en ce mardi 10 novembre 2026, une toute nouvelle mise à jour sur Loftia. Ce patch corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté, tout en apportant certains ajustements et changements concernant différents aspects du gameplay.
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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 10 novembre 2026 de Loftia.
Patch notes de la mise à jour du 10 novembre 2026 de Loftia
Corrections
- Correction de plusieurs plantages liés au gameplay.
- Correction d'un bug où les familiers restaient parfois bloqués et ne suivaient plus les joueurs après un déplacement entre deux cartes.
- Correction d'un lag important et de plantages potentiels lors de l'utilisation des roues d'outils et d'émotes.
- Correction d'un bug où les notifications de ramassage d'objets restaient bloquées après l'ouverture du menu central.
- Correction d'un bug où le sélecteur de quantité du Recycleur restait bloqué sur un seul objet.
- Correction d'un bug où tous les artéfacts exigeaient à tort le Betabara, disponible uniquement lors de la bêta.
- Correction d'un bug où le dialogue avec Milo se bloquait pendant la quête « Permission to glide » et ajout des fins de dialogue manquantes pour Pebble et Milo.
- Correction d'un bug où des Pebbles en double apparaissaient après avoir sauté la visite guidée de la ville et où Atlas apparaissait à une mauvaise étape de la quête.
- Correction de plusieurs emplacements où les joueurs pouvaient rester bloqués dans les « Hanging Gardens » et « Gridfall ».
- Correction des animations faciales qui modifiaient parfois de manière incorrecte les marques sur la peau des personnages.
- Correction de la disparition des villes « Bioluminescent Lamp lorsqu'on la regardait de près.
- Correction des sons manquants pour les batteries, les stations d'énergie et les menus de cuisine, ainsi que des sons de déplacement incorrects pour certaines tenues.
Gameplay et équilibre
- Les arbres fruitiers donnent désormais toujours des fruits, avec une chance supplémentaire de 20 % de donner une graine.
- Correction de plusieurs ingrédients d'artisanat, coût en énergie et bonus d'artisanat liés à la clôture en piquets.
- La recette « Basic Mannequin » a été déplacée du niveau 3 au niveau 2 de la station de projet.
- La recette « Seed Maker » a été déplacée du niveau 2 au niveau 3 de la station de projet.
- Il est désormais possible d'utiliser davantage d'émotes en marchant.
- « Brush-Off » reste une émote par défaut, et sa récompense de quête en double a été supprimée.
- Les animaux de compagnie obtenus en jeu peuvent désormais atteindre un niveau d'amitié maximal de 5. Ceux qui ont actuellement un niveau supérieur conserveront leur niveau actuel.
- Les animaux de compagnie issus de Kickstarter et des DLC ne progressent plus en amitié, car ils sont entièrement débloqués dès leur achat.
- Rééquilibrage des lieux de pêche afin de rendre les poissons peu communs plus courants et les poissons rares plus rares. Suppression de plusieurs lieux de pêche rares dans les collines de Loftiaville et correction d'un poisson mal placé dans la forêt de bambous.
- Augmentation des objets de contribution aux projets mondiaux, y compris pour les dernières étapes du Dôme.
- Mise à jour d'un lot de recherche des fermes communautaires pour qu'il nécessite désormais des baies au lieu d'ananas, et augmentation des besoins en baies, cannelle et cumin.
- Fermeture de raccourcis involontaires et d'itinéraires hors limites, notamment le contournement de la grotte secrète et plusieurs emplacements permettant d'exploiter le bug « Don't Drop the Ball ».
Récompenses et items
- Ajout du tapis « Graffiti Rug 02 » qui manquait aux futures réclamations du pack Inspire A.
- Ajout des éléments « Cloud Night Wall » et « Bioluminescent Waves Wall » à leur ensemble de mobilier Kickstarter.
- Les éléments « Cloudy Night Wall », « Bioluminescent Waves Wall » et le papier peint « Pastel Party » sotn désormais correctement identifiés comme « Premium » et liés à leur propriétaire.
- Ajout de parcours individuels Printemps, Été, Automne et Hiver à la récompense « Seasons Trail » de Kickstarter, en plus du parcours cyclable d'origine.
Interface utilisateur et qualité de vie
- Les paramètres de zoom de la caméra et d'activation/désactivation du sprint sont désormais conservés lors des déplacements d'une carte à l'autre.
- Réduction des blocages lors de l'ouverture et de la navigation sur la page Amis.
- Ajout d'une limite temporaire de 100 amis lors de l'envoi ou de l'acceptation de demandes d'amitié. Les amitiés existantes ne sont pas affectées : si vous en avez plus de 100, vous les conserverez toutes. Cela permet d'éviter les ralentissements lorsque le nombre d'amis est élevé, le temps que nous explorions d'autres optimisations.
- Correction des instructions de mise à niveau des stations d'artisanat, des icônes de récompenses et des descriptions d'objets.
- Amélioration de la visibilité des icônes d'émotes et simplification des icônes d'émotes des familiers.
- Ajout d'un marqueur de destination plus clair pour « Beneath the Surface » à Gridfall.
- Mise à jour des indices concernant l'animal de compagnie de Joanna, notamment en indiquant aux joueurs de se rendre à Loftiaville pour trouver le chat.
- Amélioration du cadrage de la caméra et de la mise en scène dans plusieurs conversations avec Milo, Hazel et Amani.
- Correction de plusieurs répliques de dialogue et indices de quêtes.
- Correction des débordements de texte et des alignements incorrects dans les boutiques, les aventures, les menus et les fenêtres contextuelles de récompenses.
- Ajout de messages plus clairs en cas d'échec ou de retard inattendu de la connexion Steam ou Epic, ainsi que lorsque le nom d'un animal de compagnie est refusé.
Monde et améliorations visuelles
- Amélioration de la zone d'entrée du « Ramp Up Gauntlet » afin de corriger des bugs graphiques.
- Ajout d'un nouvel arbre à plaques et de trois nouveaux messages « Tree Hugger » à Backer Grove.
- Amélioration des mouvements et des animations pour les coiffures Hanfu, le Cat's Fluffy Jacket, le Capybara'sSweater et l'Alpaca's Poncho.
Performances et stabilité
- Amélioration des performances dans la cave Overgrowth et réduction du traitement météorologique inutile.
- Amélioration du préchargement des shaders sous Windows et Mac afin de réduire les saccades.
- Réduction des pics de sauvegarde sur le serveur à la fin de World Project et amélioration de la gestion des sauvegardes lors des arrêts programmés.
Améliorations de l'audio
- Amélioration des effets sonores Pickup, Hammer, Skytram, Waterfall et Gridfall, ainsi qu'un meilleur équilibrage des voix et des ambiances.
- Amélioration de la diffusion audio afin d'éviter les retards ou les saccades sonores dans les zones très fréquentées.
Autres mises à jour
- L'icône du jeu a été remplacée par celle de Pebble.
- Ajout d'un écran de démarrage pour Unreal Engine.
- Mise à jour du générique du jeu pour inclure de nouveaux traducteurs.
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