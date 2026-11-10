Preview : Loftia : Le jeu de simulation de vie et MMO qui montre déjà un fort potentiel

Disponible en accès anticipé sur PC depuis novembre 2026, nous avons pu passer plusieurs heures sur le jeu de simulation de vie et MMO de Qloud Games, Loftia. Voici nos premières impressions sur le titre, qui a su se faire remarquer par la communauté.

Pour le jeu de simulation de MMO de Qloud Games, Loftia, tout a commencé par une idée, survenue il y a plusieurs années de cela. À la suite d'un prototype partagé sur les réseaux sociaux et grandement remarqué par la communauté, les créateurs du titre ont décidé de se lancer à plein temps dans son développement, comme nous l'avons appris grâce à une interview exclusive.

Sorti en accès anticipé au début du mois de novembre 2026, Loftia a déjà su attirer de nombreux joueurs et joueuses, fans ou non des deux genres. Évidemment, nous en faisions partie et nous avons succombé à l'appel. Ainsi, après plusieurs heures passées dessus, voici nos premières impressions sur Loftia, qui a tout pour s'installer confortablement dans la cour des grands.

Pour un monde durable et sain

Un univers en danger, une aide demandée

Si débarquer en planeur à Loftiaville, un endroit solarpunk qui respire la bienveillance, laisse présager une aventure sans remous, la réalité frappe au bout de quelques minutes de jeu sur Loftia. Après avoir personnalisé son avatar grâce à un système plutôt complet et après avoir rencontré différents personnages hauts en couleur, le constat est sans appel : Loftiaville et ses quartiers voisins sont régulièrement victimes de secousses plus ou moins importantes. Or, cette fois-ci, les tremblements sont d'une grande amplitude et causent une fissure conséquente, qui met à mal le monde.

Il n'est alors plus simplement question de vivre sa vie tranquillement, en solo ou avec des amis. À la place, les joueurs et les joueuses sont invités à aider les Loftiens, et plus précisément les différents PNJ, qui ont besoin de tout soutien possible afin d'assurer l'avenir de Loftiaville et ses agglomérations. En plus de pouvoir bâtir leur propre coin de paradis sur une île partagée, la communauté doit alors se retrousser les manches pour construire un avenir durable et sain sur Loftia.

Un avenir qui se construit par-delà Loftiaville

Ainsi, les joueurs et les joueuses rencontrent progressivement les différents habitants, qui sont affiliés à certaines activités et qui les aideront à prendre leurs marques, notamment en effectuant diverses tâches liées à la quête principale. Si Milo est le mécanicien du coin, Hazel est l'agricultrice, vendant des graines et permettant d'apprendre les rouages du métier afin de cultiver ses propres légumes et fruits. L'amélioration de son île est possible via l'ingénieure civile Amani, tandis que d'autres PNJ offrent la possibilité d'assimiler la couture ou encore la menuiserie.

Les quêtes principales de Loftia demandent très souvent de collecter des ressources, afin de fabriquer tel ou tel élément, ou bien de les rapporter. Loin d'avoir cet aspect FEDEX habituellement inhérent au genre et trop prononcé, ces missions sont bien amenées et deviennent de plus en plus conséquentes au fil des heures. Celles-ci ne se déroulent pas seulement à Loftiaville, mais aussi dans d'autres quartiers, à savoir les Jardins Suspendus et Réseaupolis (disponibles au lancement de l'accès anticipé), qui ont tout autant besoin d'aide.

Ces quartiers additionnels donnent, évidemment, l'opportunité de rencontrer d'autres personnages, d'explorer de nouvelles zones, de récupérer de nouvelles ressources et d'en apprendre plus sur le gameplay. À ce propos, soulignons que ces différents lieux profitent tous d'une atmosphère spécifique : les Jardins Suspendus sont constitués d'un grand lac, d'un bosquet ou encore d'une jungle, alors que Réseaupolis est un microcosme métropolitain. Se débloquant au fur et à mesure, ces deux endroits apportent un véritable vent de fraîcheur à l'ensemble de l'aventure, notamment grâce à leur configuration et leurs nouveautés.

Déjà riche en contenu, Loftia propose un périple qui se découvre progressivement et surtout à notre rythme, sans jamais nous imposer une deadline ou un obstacle contraignant, voire insurmontable.

Un jeu de simulation et MMO aussi relaxant que captivant

Une expérience de farm à son rythme et avec de la progression

Pour autant, bien avant de contribuer à la santé du monde, il est question d'aménager sa propre maison, la décorer et surtout y placer toutes les structures utilitaires (poste de fabrication, de cuisine, de couture, etc.). Sur ce point, Qloud Games a implanté toutes les fonctionnalités traditionnelles et essentielles, alors que les objets décoratifs se débloquent progressivement et à l'aide des ressources adéquates.

Si notre maison devient un lieu de repos, où cultiver des graines, où aménager son intérieur et où transformer les matières premières est possible, le jeu nous invite également à améliorer nos établis. Pour cela, il convient de terminer des tâches auprès des stations de recherche, qui demandent de rapporter des ressources locales spécifiques, et ce, selon un certain nombre. S'adonner à toutes les activités (pêche, cueillette, etc.) est ainsi requis pour progresser. D'autant plus que certaines quêtes exigent d'avoir accès à des stations utilitaires ou outils de niveau supérieur.





Pour autant, il n'est pas question de mettre la pression aux joueurs. D'ailleurs, Loftia ne dispose pas (encore ?) de système de saisons, qui pourrait modifier l'apparition des matériaux mais seulement d'un cycle jour/nuit. De plus, le titre récompense les joueurs investis. Que ce soit en pêchant, en s'adonnant à l'agriculture ou encore à la collecte de ressources, les joueurs peuvent débloquer des compétences pour leur personnage. Il s'agit, bien souvent, de bonus, allant de l'augmentation de l'inventaire à un gain plus important d'EXP. Ce qui est réellement bienvenu, en plus des récompenses obtenues à la fin des quêtes (graines, objets cosmétiques et bien d'autres).

Durant nos sessions, nous ne nous sommes jamais sentis pressés ni contraints d'entreprendre telle ou telle action et nous avons pu faire ce que nous voulions, tout en sentant une certaine progression au fil des heures. C'est, d'ailleurs, là que réside la plus grande force de Loftia, par rapport à d'autres jeux de simulation de vie. Ce sentiment de liberté et de bienveillance transparaît également à travers la communauté du jeu.

Des a-côtés rafraîchissants en compagnie d'une communauté bienveillante

Disposant aussi d'un fort aspect MMO, Loftia propose une aventure où nous côtoyions très régulièrement d'autres joueurs. Ces derniers sont tout aussi bien présents dans les zones que dans l'île avec notre maison, car celle-ci peut accueillir jusqu'à quatre habitats.

Lors de nos sessions, nous avons surtout eu la chance d'être témoins de la gentillesse de la communauté. Posant une question dans le tchat écrit afin de progresser dans une quête, d'autres joueurs nous ont répondu avec beaucoup de bienveillance, tandis que l'un d'entre eux nous a apporté les ressources dont nous avions besoin. Une anecdote qui semble anodine, mais qui témoigne en réalité de l'essence de cette nouvelle expérience vidéoludique.

Cette bienveillance est, effectivement, portée par le jeu lui-même, car celui-ci invite à la solidarité. Dans ce sens, Loftia propose des aventures, soit des parties collectives durant lesquelles les joueurs doivent collaborer pour terminer ensemble différents objectifs dans des environnements variés. En plus de cela, chacun peut contribuer aux projets mondiaux, pour façonner le monde de demain. Sans oublier, des événements ponctuels, tels que des chasses aux trésors ou les fermes communautaires, qui est une activité où les joueurs doivent travailler main dans la main pour faire pousser les récoltes demandées. Plutôt amusantes, ces activités annexes se veulent rafraîchissantes, tout en mettant l'accent sur l'entraide.







Aussi doux que charmant, Loftia offre une aventure relaxante, qui peut donc être parcourue à son rythme, que ce soit en solo ou à plusieurs. Et il nous tarde déjà de voir l'évolution du jeu, qui devrait rester en accès anticipé pendant un an, selon les dires de ses développeurs.