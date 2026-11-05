Loftia : « Nous souhaitons que Loftia soit une petite évasion » nous confie ses développeurs

Les développeurs de Loftia nous expliquent, dans une interview exclusive, comment ils ont réussi à créer un jeu de simulation de vie cosy et un MMO qui laisse les joueurs « faire les choses à leur rythme ».

En plus de devoir trouver un équilibre entre l'aspect MMO et les mécaniques typiques des jeux de simulation de vie cosy pour proposer un gameplay faisant sens, les développeurs de Loftia ont fait attention à ne pas rendre l'aventure « stressante » (comme cela peut être le cas sur des titres du même genre, qui proposent de nombreuses tâches).

D'ailleurs, durant notre échange exclusif avec eux, Martina Qin et Michael Su nous ont expliqué leur philosophie derrière la création de Loftia et cette recherche de l'équilibre entre MMO et jeu cosy, et ce, afin de façonner une expérience qui se vit à son rythme.

Loftia, un jeu cosy et des aspects sociaux comme enrichissements

Pour développer Loftia, Martina Qin et Michael Su expliquent être « partis de l'expérience de jeu cosy » plutôt que « de prendre un MMO traditionnel et d'essayer de lui donner une touche cosy ». Évidemment, afin de combiner ces deux genres, les développeurs ont dû trouver un équilibre :

Pour trouver cet équilibre, il a fallu avant tout veiller à ce que les joueurs puissent profiter de Loftia à leur propre rythme. Qu'il s'agisse de cultiver, de fabriquer, de décorer ou d'explorer, il y a de quoi s'amuser en solo, tandis que les éléments MMO ajoutent une dimension supplémentaire à l'expérience. Des éléments tels que les quartiers, la participation à des projets mondiaux impliquant toute la communauté ou la formation d'équipe pour les Aventures rendent le monde plus vivant et plus connecté.

De ce fait, les éléments sociaux viennent en tant qu'enrichissements sur Loftia : « Au final, nous voulions que les aspects sociaux viennent enrichir cette expérience cosy, plutôt que de donner aux joueurs le sentiment d'être obligés de participer. Cela a été un véritable exercice d'équilibre tout au long du développement, et les retours issus de nos tests de jeu ont été d'une aide précieuse pour y parvenir ».

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Cette dynamique entre dimension MMO et jeu cosy permet donc de profiter d'une aventure à plusieurs, mais aussi en solo. Michael Su nous a ainsi précisé que Loftia est aussi bien un jeu pour « ceux qui aiment jouer entre amis » que pour les joueurs solo : « La majeure partie du jeu peut se pratiquer de manière indépendante, qu'il s'agisse de progresser dans l'histoire principale, de récolter des ressources, de fabriquer des objets, de décorer sa maison ou d'explorer le monde ». Ceci étant dit, que ce soit pour une expérience seul ou à plusieurs, Loftia a surtout été pensé pour être relaxant.

Loftia, une expérience sans stress et une « évasion loin des pressions de la vie quotidienne »

De nombreux jeux de simulation de vie cosy peuvent rapidement submerger les joueurs et les joueuses de tâches plus ou moins importantes à accomplir, et ce, selon un temps déterminé dans certains cas. Un point que les développeurs de Loftia comprennent et ont pris en compte.

Ainsi, pour Martina Qin, l'important était « de faire en sorte que Loftia soit un endroit où l'on a envie de passer du temps, plutôt qu'un jeu qui vous impose sans cesse des tâches que vous avez l'impression de devoir accomplir ». Dès lors, Loftia invite la communauté à avancer à son rythme et en fonction de ses envies :

Avec Loftia, nous voulons que les joueurs puissent avancer à leur rythme et se concentrer sur ce dont ils ont envie ce jour-là. Peut-être souhaitez-vous aménager votre maison, explorer le monde, récolter des ressources ou faire équipe avec des amis dans une ferme communautaire. Il y a toujours quelque chose à faire, mais vous ne devriez pas avoir l'impression de devoir tout faire. Ce qui rend un jeu captivant, c'est en grande partie la liberté de suivre sa curiosité et de faire des découvertes naturellement, sans perdre ce sentiment de détente. Et comme Loftia est un MMO, il y a aussi l'aspect social. Parfois, le simple fait de passer du temps avec des amis et de voir ce que font les autres peut être tout aussi gratifiant que de travailler pour atteindre un objectif. En fin de compte, nous voulons que Loftia soit une petite évasion loin des pressions de la vie quotidienne, et non une source de stress supplémentaire.

Un aspect que nous avons nous-mêmes ressenti lors de nos sessions sur le titre de Qloud Games, et que nous avons grandement apprécié.

Rappelons, en guise de conclusion, que Loftia est disponible en accès anticipé sur PC et Mac, via Steam et via l'Epic Games Store. Si vous souhaitez en savoir plus à propos du MMO solarpunk et simulation de vie, vous pourrez retrouver toutes les informations clés sur loftia.gg.