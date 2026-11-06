Loftia : Ses développeurs nous parlent de son prix et de sa monétisation « non intrusive »

Les créateurs de Loftia nous ont apporté de plus amples explications à propos du prix du jeu, au moment de son accès anticipé, mais aussi des détails sur les éléments de monétisation, qui se veulent optionnels et « purement esthétiques ».

Pour la grande majorité des joueurs et des joueuses, le prix d'un jeu est déterminant, et ce, d'autant plus si le titre en question est d'abord lancé en accès anticipé. Ce qui est notamment le cas de Loftia, qui est sorti au début du mois de novembre 2026. Toutefois, ses développeurs ont tenu à le proposer à un prix abordable, tout en assurant la pérennité du titre et son suivi.

D'ailleurs, durant un échange exclusif avec Michael Su et Martina Qin, les créateurs de Loftia, nous en avons appris davantage à propos du tarif et de la monétisation dudit jeu de simulation de vie cosy et MMO.

« Nous avons voulu faire de Loftia un jeu équitable et accessible »

À son lancement, qui remonte au 3 novembre 2026, Loftia était proposé 24,06 € grâce à une réduction de 17 % (promotion disponible jusqu'au 17 novembre), tandis que son tarif de base est de 28,99 €. Derrière ce prix abordable se cache une volonté de rendre le jeu « équitable et accessible au plus grand nombre », comme nous l'explique Martina Qin :

Nous avons voulu faire de Loftia un jeu équitable et accessible au plus grand nombre, tout en veillant à pouvoir continuer à le développer et à l'accompagner pendant de nombreuses années.

En optant pour ce modèle économique « premium », les créateurs de Loftia s'assurent de pouvoir proposer un suivi régulier, et ce, sans « recourir à des tactiques de monétisations abusives » :

Ce modèle économique « premium » permet à notre petite équipe indépendante de se concentrer sur la création du meilleur jeu possible, sans avoir à recourir à des tactiques de monétisation abusives, à des systèmes de gatcha ou à des mécanismes de type « pay-to-win ».

Les joueurs et les joueuses de Loftia retrouveront tout de même des options d'achat sur le titre. Or, celles-ci sont tout à fait optionnelles, alors que certaines recettes seront reversées « à des initiatives de plantation d'arbres dans le monde réel ».

















Des achats optionnels et purement cosmétiques sur Loftia

Sur Loftia, la communauté peut réaliser des achats in-game, c'est-à-dire pour des objets cosmétiques optionnels dans la boutique nommée « Backer Boutique », ou encore se procurer le « Community Pass », qui ne possède pas de date d'expiration. Ces différents éléments permettent aux développeurs d'assurer « la pérennité de Loftia sur le long terme », mais aussi de prendre part à des initiatives :

En plus du jeu de base, nous proposerons une boutique d'objets cosmétiques optionnelle appelée « Backer Boutique », avec des articles dont les prix varient entre 2 et 4 dollars américains, ainsi qu'un « Community Pass » que les joueurs pourront acheter pour débloquer des objets cosmétiques supplémentaires. Il est important de noter que le Community Pass n'expire jamais ; vous n'avez donc aucune pression pour le terminer à la hâte ni à craindre de passer à côté de récompenses. Ces achats optionnels nous aident à assurer la pérennité de Loftia sur le long terme, en couvrant les coûts récurrents liés à l'exploitation des serveurs MMO, à la modération et à la sécurité de notre communauté, et bien sûr, en permettant aux membres de notre équipe de gagner leur vie en faisant ce qu'ils aiment. Une partie des recettes issues de certaines collections sera également reversée à des initiatives de plantation d'arbres dans le monde réel.

Cependant, et comme souligné par Martina Qin, ces options d'achat sont esthétiques et ne représentent qu'une infime partie des objets cosmétiques proposés sur le jeu : « Tous nos achats en jeu sont purement esthétiques et ne représentent que 7 % de l'ensemble des objets cosmétiques disponibles dans Loftia, tandis que les 93 % restants peuvent être obtenus en jouant ». En ce sens, aucun achat n'est pay-to-win sur Loftia et les développeurs ont opté pour une « monétisation [qui] reste équitable et non intrusive » :

En fin de compte, nous ne voulons en aucun cas que les joueurs se sentent obligés de dépenser de l'argent pour rester dans la course ou prendre de l'avance. Nous souhaitons que la monétisation reste équitable et non intrusive, afin que les joueurs puissent continuer à soutenir le jeu et d'acheter des objets qu'ils apprécient vraiment, sans jamais avoir l'impression d'y être contraints.

Pour conclure, rappelons que Loftia est à retrouver en accès anticipé sur PC et Mac, notamment via Steam et via l'Epic Games Store. Si vous désirez en savoir plus à propos du MMO solarpunk et simulation de vie de Qloud Games, vous pourrez retrouver toutes les informations clés sur loftia.gg.