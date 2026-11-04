Lofita, le MMO Solarpunk relaxant, est disponible en accès anticipé

Après un succès retentissant sur Kickstarter, le jeu en ligne pacifique Loftia ouvre enfin ses portes en accès anticipé. Développé par le studio indépendant Qloud Games, ce titre atypique invite les joueurs à bâtir un monde durable et chaleureux.

Après des mois d'attente et une campagne de financement participatif qui a battu tous les records en Australie, Loftia fait enfin ses grands débuts. Ce jeu en ligne massivement multijoueur, axé sur la simulation de vie et l'esthétique solarpunk, est désormais disponible en accès anticipé sur ordinateur via les plateformes Steam et Epic Games Store. Une version pour la console Nintendo Switch est également en cours de développement.

Une approche pacifique et écologique

Contrairement à la majorité des titres multijoueur qui misent sur la compétition et les affrontements, Loftia propose une expérience radicalement différente. Le studio indépendant Qloud Games a conçu un univers composé d'îles flottantes où la coopération, la durabilité et la créativité sont les maîtres mots. Les joueurs sont invités à construire leur foyer, cultiver des terres grâce à des systèmes agricoles durables comme l'hydroponie, secourir des animaux et participer à des projets communautaires de grande envergure.

















L'écologie n'est pas qu'une simple toile de fond esthétique. Le titre intègre de véritables mécaniques inspirées du développement durable, allant des énergies renouvelables au recyclage. Cette volonté de créer un monde apaisant se ressent jusque dans la conception sonore, l'équipe de développement ayant enregistré de véritables sons de la nature pour donner vie à cet environnement virtuel.

Un développement main dans la main avec la communauté

Cet accès anticipé marque une étape cruciale pour les cofondateurs du studio, Michael Su et Martina Qin. L'objectif est de peaufiner l'expérience sur la durée, en s'appuyant directement sur les retours des premiers acheteurs.

Il est incroyable de se dire qu'après quatre ans de développement, le jeu est enfin accessible au public. Notre vision est de le voir grandir et évoluer avec sa communauté pendant de nombreuses années.

Tout au long de cette première année d'exploitation, les créateurs prévoient d'enrichir considérablement le contenu. Les futures mises à jour introduiront de nouveaux PNJ, des séries de quêtes inédites, de nouvelles îles à explorer, ainsi qu'un système d'amitié complexe et des clubs pour renforcer l'aspect social de l'aventure.

D'ailleurs, nous vous proposerons très vite notre test de Lofita, mais aussi une interview exclusive avec les développeurs. Il est actuellement disponible avec une promotion sur Steam, pour la somme de 24,06 €.