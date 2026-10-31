Certains joueurs et joueuses se demandent si Loftia est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Développé ainsi qu'édité par Qloud Games, Loftia a fait de l'œil à de nombreux joueurs et joueuses depuis sa toute première annonce. Après sa démo gratuite durant le dernier Steam Next/Néo Fest, de plus en plus de personnes souhaitent se plonger dans l'aventure, qui se rendra disponible en novembre 2026. Cependant, diverses interrogations animent encore la communauté.

Ainsi, certains joueurs se demandent si Loftia est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous partageons la réponse à cette question dans ce qui suit.

Loftia est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La réponse à cette interrogation est positive : Loftia est un jeu multijoueur et propose de la coopération en ligne. Pour être plus précis, le titre de Qloud Games est considéré comme un jeu de simulation de vie, mais aussi un MMO.

Cette information est notamment présente sur la page Steam dédiée à Loftia, où nous pouvons lire les mentions « MMO » et « Coopération en ligne » dans un encart sur la droite. D'ailleurs, sur la plateforme de Valve, il est possible de lire la description suivante :

Loftia est un jeu multijoueur où vous vous bâtissez une vie dans les nuages. Découvrez des îles flottantes où vous cultivez, fabriquez des objets, décorez votre maison et partez en exploration avec d'autres membres de la communauté, dans un monde partagé qui s'étoffe au fil du temps. Vous voulez décompresser après une durée journée ou vous lancer dans une grande aventure ? Loftia est un endroit fait pour prendre son temps, tisser des liens et créer, à plusieurs, quelque chose qui a du sens.

Les développeurs précisent, en outre, qu'il sera possible de partir « en mission de groupe dans les différents biomes » mais aussi de travailler « ensemble sur des projets mondiaux pour aider votre univers à se développer » sur Loftia.

Rappelons, en guise de conclusion, que Loftia doit débarquer en accès anticipé le 3 novembre 2026 sur PC.