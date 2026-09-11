No Man's Sky : La mise à jour Cosmos sert de crash-test grandeur nature pour Light No Fire

Le très attendu Light No Fire donne enfin de ses nouvelles, de manière très timide. Avec la mise à jour Cosmos de No Man's Sky, Hello Games confirme que les deux titres partageront des technologies majeures, dont un système d'alliances regroupant des dizaines de milliers de joueurs.

Alors que les joueurs de No Man's Sky découvrent la mise à jour Cosmos, disponible depuis deux jours, apportant une refonte majeure de l'espace introduisant des stations spatiales personnalisées et des épaves riches en ressources, le studio en a profité pour glisser quelques indices cruciaux sur Light No Fire. Ce jeu de survie massivement multijoueur, qui promet une planète entière à l'échelle réelle, bénéficiera directement des innovations technologiques déployées actuellement, comme il fallait s'en douter.

Des alliances massives en guise de test grandeur nature

La mise à jour Cosmos ne se contente pas d'ajouter des éléments de décor. Elle intègre un système d'alliances permettant à des milliers de joueurs de se regrouper et de revendiquer des stations à travers la galaxie. Selon Sean Murray, le directeur du studio, ces fonctionnalités ambitieuses servent de laboratoire pour leur future production.

Toute cette technologie que nous pouvons tester maintenant, affiner, nous espérons que les joueurs pourront également l'expérimenter sur notre autre jeu, Light No Fire.

Ces déclarations confirment que les bases structurelles de Cosmos seront transposées dans ce nouvel univers fantastique. La perspective de voir des guildes gigantesques se former sur une unique planète de la taille de la Terre soulève de nombreuses questions sur la gestion des territoires et l'évolution des points d'intérêt.











Contrairement à l'univers infini de No Man's Sky, la concentration des joueurs sur un seul astre exigera une approche radicalement différente pour maintenir l'équilibre et l'intérêt de l'exploration.

Une vitrine technologique partagée

L'ambition de Hello Games ne s'arrête pas aux mécaniques sociales. La vidéo de présentation de Cosmos dévoile également de des séquences de Light No Fire déjà vues, illustrant des guerriers lapins humanoïdes, une monture draconique en plein vol et un ogre à l'air perplexe.

Sean Murray souligne par ailleurs l'intégration d'une nouvelle technologie d'éclairage volumétrique, un ajout visuel majeur qui profitera sans aucun doute au prochain titre du studio. Il rappelle que No Man's Sky a souvent été utilisé comme un banc d'essai pratique pour expérimenter des concepts novateurs.

Avoir des alliances de dizaines de milliers de joueurs, de véritables communautés travaillant ensemble, revendiquant des stations spatiales. C'est plutôt cool, mais cela a représenté beaucoup de travail.

Cette synergie entre les deux projets démontre la volonté du studio de capitaliser sur ses acquis. Alors que l'équipe dédiée à Light No Fire oscille entre douze et vingt personnes selon les périodes, le soutien technologique apporté par le développement continu de No Man's Sky apparaît comme un atout décisif pour concrétiser cette nouvelle aventure hors normes.

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Les joueurs peuvent donc s'attendre à une expérience de survie d'une richesse inouïe, où la coopération à très grande échelle dictera les règles de ce monde inédit. Il faudra toutefois se montrer patient avant d'en savoir plus, alors que sa sortie n'est pas prévue avant de très, très longs mois.