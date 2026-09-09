No Man's Sky accueille Cosmos, sa plus grande mise à jour spatiale

Pour fêter ses dix ans, No Man's Sky déploie Cosmos, sa plus grande mise à jour spatiale à ce jour. Entre la gestion de stations, la création d'alliances et l'exploration d'épaves dangereuses, le titre de Hello Games réinvente intégralement son univers pour offrir une expérience inédite aux explorateurs.

Teasée il y a quelques semaines, à l'occasion des 10 ans de No Man's Sky, la mise à jour Cosmos est enfin disponible, sur toutes les plateformes. Les joueurs peuvent découvrir une pléthore de nouveautés dédiées à l'espace, rendant l'expérience plus complète et immersive que jamais. Vous pouvez retrouver les principales nouveautés de Cosmos ci-dessous.

Une refonte totale de l'espace après une décennie

L'espace est au cœur de No Man's Sky, mais il est resté largement inchangé depuis le lancement du jeu. Avec le déploiement de la mise à jour 7.0 Cosmos, Hello Games propose une refonte massive et gratuite de cet environnement. Les joueurs peuvent désormais utiliser une carte stellaire interactive pour naviguer et repérer de nouveaux points d'intérêt fixes, tels que des champs d'astéroïdes denses, des avant-postes isolés ou des anomalies mystérieuses.

L'une des nouveautés majeures réside dans la possibilité d'effectuer des sorties extra-véhiculaires à tout moment. Les pilotes peuvent quitter leur vaisseau pour flotter librement dans le vide spatial et même construire des bases orbitales modulaires n'importe où, que ce soit en orbite libre ou directement sur de gigantesques astéroïdes.













La mise à jour Cosmos introduit une fonctionnalité très attendue : la possibilité de prendre le contrôle d'une station spatiale. Les joueurs peuvent en devenir le directeur, personnaliser l'extérieur avec des centaines d'éléments décoratifs et aménager l'intérieur pour accueillir les visiteurs. Cette nouveauté s'accompagne de la création d'alliances galactiques. Les directeurs de stations peuvent fonder leur propre faction, recruter d'autres explorateurs et rivaliser dans des classements mondiaux pour dominer la galaxie.

Exploration dangereuse et pillage d'épaves

L'espace devient plus vivant, mais aussi beaucoup plus dangereux. D'immenses épaves de vaisseaux dérivent désormais dans le vide. Les explorateurs courageux peuvent utiliser un rayon tracteur pour en arracher des technologies précieuses, mais la prudence est de mise. Si l'intégrité structurelle de l'épave est trop compromise, elle risque d'exploser. De plus, certains avant-postes spatiaux ont été envahis par une menace biologique effrayante, nécessitant un nettoyage minutieux pour récupérer des échantillons rares.

Les développeurs ont également rendu les étoiles physiquement accessibles. Il est possible de voler jusqu'au soleil de chaque système, bien que ces sphères de plasma brûlantes soient absolument mortelles pour les imprudents.

Une expédition anniversaire riche en nostalgie

Pour marquer ce dixième anniversaire, une expédition communautaire inédite voit le jour. Chaque étape de cette aventure retrace l'histoire des quarante mises à jour majeures du jeu. Les participants pourront débloquer des récompenses exclusives, comme un compagnon Diplodocus recréé à partir d'images datant d'avant la sortie du jeu, un multi-outil vintage ou encore une version dorée du vaisseau classique Rasamama S36.

Cosmos est une mise à jour massive, mais ce n'est aussi qu'une étape supplémentaire dans notre voyage commun. Depuis le début, notre jeu, nos mises à jour et nos patch notes sont une lettre d'amour de notre part à la communauté.

C'est par ces mots que Sean Murray souligne l'importance de cet événement. Les joueurs pourront d'ailleurs écouter ses commentaires audio tout au long de l'expédition, découvrant ainsi des anecdotes fascinantes sur le développement de l'un des jeux les plus marquants de cette dernière décennie.

La mise à jour Cosmos est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes. Si vous ne possédez pas encore No Man's Sky et souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :