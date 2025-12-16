Light No Fire : Un simple t-shirt a suffi à faire rêver… avant de briser les espoirs des fans

L'attente autour du prochain jeu d'Hello Games atteint des sommets. Alors que le studio a été récompensé pour No Man's Sky aux Game Awards, un détail vestimentaire a suffi pour enflammer la communauté, avant de la plonger dans une profonde déception.
La soirée des Game Awards est souvent synonyme de montagnes russes émotionnelles pour les joueurs du monde entier, mais peu ont vécu une ascension et une chute aussi brutales que la communauté fidèle d'Hello Games. Le studio britannique, désormais légendaire pour la résurrection spectaculaire de No Man's Sky
, était présent pour recevoir une distinction méritée : le prix du meilleur suivi pour un jeu
. Une récompense qui salue plus de neuf années de mises à jour gratuites et d'enrichissement constant. Pourtant, ce n'est pas le trophée qui a capté l'attention des internautes, mais bien la tenue de Ben Brooks, le lead designer monté sur scène pour l'occasion
.
Un indice vestimentaire qui met le feu aux poudres
Alors que Ben Brooks et Tim Woodley, le responsable de l'édition, acceptaient le prix, les yeux des fans les plus observateurs se sont immédiatement rivés sur le t-shirt de Brooks. Le logo était immanquable, celui de Light No Fire
. Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux, et particulièrement Reddit
, s'emballent en temps réel. La logique des fans était implacable : pourquoi porter le merchandising d'un jeu non sorti lors d'un événement mondial si ce n'est pour préparer le terrain à une annonce imminente ?
Les forums se sont remplis de messages extatiques, certains utilisateurs s'écriant : « LIGHT NO FIRE REPÉRÉ ! Ça doit forcément vouloir dire quelque chose !
». L'espoir de voir surgir une nouvelle bande-annonce ou une date de sortie dans les minutes suivantes est devenu palpable. Après tout, Sean Murray, le visage du studio, est connu pour sa communication cryptique et ses teasings à base d'emojis. Voir un développeur arborer les couleurs du prochain grand projet fantasy du studio semblait être un signal codé évident.
Le dur retour à la réalité pour les explorateurs
Malheureusement, la cérémonie s'est poursuivie et s'est achevée sans la moindre image du titre tant convoité
. Le t-shirt n'était, semble-t-il, qu'un vêtement et non un outil marketing précurseur d'une révélation mondiale. La déception fut à la hauteur de l'excitation soudaine. Techniquement, Light No Fire était bien présent aux Game Awards
, mais uniquement sous forme de textile, une maigre consolation pour ceux qui rêvent d'explorer cette nouvelle planète à l'échelle 1:1.
Dans les heures qui ont suivi l'événement, la résignation a gagné les rangs de la communauté. Les commentaires enthousiastes ont laissé place à une acceptation mélancolique de la situation. Et aucune annonce n'a eu lieu jusqu'à maintenant, et certains estiment que le prochain rendez-vous est les Game Awards 2026.
Mais Sean Murray et ses équipes au sein de Hello Games peuvent toujours nous surprendre, en dévoilant de nouvelles informations en parallèle de la sortie d'une mise à jour No Man's Sky. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé il y a quelques mois, lorsque les océans ont été évoqués
.
commentaire (1)
Vivement des nouvelles du jeu