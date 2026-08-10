Le silence autour de Light No Fire expliqué par Sean Murray

Annoncé fin 2023, Light No Fire brille par son absence médiatique. Sean Murray, créateur de No Man's Sky, explique ce silence volontaire. Échaudé par les erreurs du passé, le studio préfère peaufiner ce projet extrêmement ambitieux dans l'ombre, fort d'un engouement déjà massif des joueurs.

Annoncé lors des Game Awards fin 2023, Light No Fire a immédiatement captivé l'attention de la sphère vidéoludique. Ce nouveau projet de survie en monde ouvert signé Hello Games promet de délaisser l'exploration spatiale infinie pour se concentrer sur une seule planète fantastique, modélisée à l'échelle réelle. Pourtant, depuis cette première bande-annonce spectaculaire, c'est le silence radio absolu ou presque. Une situation qui contraste fortement avec les habitudes de l'industrie, mais qui résulte d'un choix délibéré de son créateur, Sean Murray.

Un changement de cap stratégique

Lors d'une récente entrevue accordée dans le cadre du dixième anniversaire de No Man's Sky avec Kotaku, le directeur du studio a confié que ce mutisme n'était pas le plan initial. Il prévoyait en effet d'en dévoiler davantage quelques mois après l'annonce, potentiellement lors du Summer Game Fest 2024. Son objectif était d'expliquer concrètement les mécaniques de jeu et ce que les joueurs allaient y faire.

Cependant, le succès fulgurant de la première vidéo a bouleversé ce calendrier. Propulsé directement à la deuxième place des jeux les plus souhaités sur la plateforme Steam, Light No Fire n'avait soudainement plus besoin de campagne promotionnelle agressive.

Je me suis dit que c'était suffisant. Nous n'avons pas besoin d'en dire plus. Pourquoi faire du marketing ?











Le traumatisme des fausses promesses

Cette prudence s'explique en grande partie par l'histoire tumultueuse de Hello Games. Lors du lancement de No Man's Sky, Sean Murray avait multiplié les apparitions médiatiques, allant jusqu'à participer à des émissions télévisées de fin de soirée. Cette surmédiatisation avait généré des attentes irréalistes, conduisant à une immense déception à la sortie du titre, jugé vide et amputé de nombreuses fonctionnalités promises.

Quand je regarde en arrière, c'était de la folie. J'en frémis presque.

Aujourd'hui, le studio a regagné la confiance du public grâce à une décennie de mises à jour gratuites, dont une nouvelle vient d'être annoncée, forgeant l'une des plus belles histoires de rédemption du jeu vidéo. Désormais, un simple petit symbole publié sur les réseaux sociaux suffit à enflammer les communautés de fans, dispensant l'équipe de toute tournée promotionnelle épuisante.

Une ambition qui dépasse l'imagination

Malgré ce silence, le développement avance à grands pas. Le directeur affirme jouer à Light No Fire presque tous les jours. Les avancées technologiques réalisées pour ce nouveau titre profitent d'ailleurs régulièrement aux mises à jour de No Man's Sky. Bien que l'équipe d'une cinquantaine de personnes soit techniquement prête à en montrer davantage, aucune fenêtre de sortie n'est pour l'instant envisagée.

Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point c'est ambitieux et fou. J'ai hâte que le public le découvre, mais je suis très heureux de travailler dans ma petite grotte sans me soucier du monde extérieur.

En cultivant le mystère, Hello Games s'assure de conserver une pression minimale sur ses développeurs. Les joueurs devront donc s'armer de patience avant de pouvoir fouler les terres de cette planète inédite, dont la promesse semble repousser les limites de la simulation de monde ouvert.