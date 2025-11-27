Light No Fire : Sean Murray sort du silence avec des nouvelles inattendues



le 27 novembre 2025 à 15h04 Publié par Corentin Rimbert le 27 novembre 2025 à 15h04

Sean Murray vient de tempérer les attentes autour de Light No Fire. Alors que No Man's Sky continue de briller, le prochain titre ambitieux du studio semble avancer à pas de loup, développé par une équipe réduite en coulisses. La patience sera votre meilleure alliée.