Light No Fire : Sean Murray sort du silence avec des nouvelles inattendues

Sean Murray vient de tempérer les attentes autour de Light No Fire. Alors que No Man's Sky continue de briller, le prochain titre ambitieux du studio semble avancer à pas de loup, développé par une équipe réduite en coulisses. La patience sera votre meilleure alliée.
L'année touche à sa fin et avec elle arrive la traditionnelle valse des nominations pour les Steam Awards. C'est le moment où les développeurs battent le rappel pour obtenir les faveurs du public, notamment dans la catégorie « Amour indéfectible » qui récompense les jeux soutenus sur la durée. Sans surprise, Hello Games est sur les rangs avec son inépuisable No Man's Sky
, qui fête ses neuf ans d'existence avec une régularité de métronome dans ses mises à jour gratuites. Mais au détour d'un message de remerciement, Sean Murray a glissé quelques mots sur l'autre projet titanesque du studio, Light No Fire, et les nouvelles invitent à la prudence
.
Une équipe réduite pour une ambition démesurée
Si vous espériez que l'ensemble du studio britannique travaillait d'arrache-pied jour et nuit pour finaliser ce nouveau bac à sable fantastique, et ainsi avoir des nouvelles rapidement, la réalité décrite par Sean Murray est bien différente
. Loin d'une production massive mobilisant toutes les ressources, le développement semble plus confidentiel que prévu.
Dans son communiqué sur Steam
, le fondateur du studio déclare que « En arrière-plan, une autre équipe minuscule chez Hello continue à un rythme soutenu sur notre prochain projet fait avec amour, Light No Fire, et nous savons que beaucoup d'entre vous sont impatients d'en savoir plus.
»
Les termes choisis sont cruciaux. Parler d'une « équipe minuscule
» travaillant « en arrière-plan
» suggère que la force de frappe principale du studio reste focalisée sur le maintien et l'enrichissement de No Man's Sky
. Pour les joueurs qui s'attendaient à une montée en puissance rapide ou à une sortie imminente, c'est un retour à la réalité assez brutal. L'idée d'un « full-court press », où toute l'entreprise se consacre à la finition du jeu, est donc écartée pour le moment.
Pas de sortie imminente à l'horizon pour Light no Fire
Cette déclaration a de quoi refroidir les théories les plus optimistes concernant une annonce majeure ou une date de sortie lors des prochains Game Awards
. Sean Murray, fidèle à une communication désormais plus mesurée après les leçons du passé, reste évasif sur le contenu même du jeu.
Il ajoute que « pour l'instant, il suffit de dire que je suis vraiment satisfait des progrès que nous faisons et je pense que ce sera quelque chose de vraiment spécial.
»
L'utilisation du futur (« ce sera ») plutôt que du présent indique que le projet est encore en pleine gestation. Si le jeu était proche de sa phase « Gold » ou en simple phase de polissage, le discours serait probablement plus affirmatif, décrivant le produit comme étant déjà exceptionnel. Ici, on nous vend une promesse, pas un produit fini.
Une stratégie de bluff ou de réalisme ?
Bien sûr, il reste une infime possibilité que Hello Games joue la carte de la fausse modestie pour mieux surprendre son monde. L'industrie du jeu vidéo aime les shadow drops et les révélations fracassantes. Cependant, imaginer une sortie surprise alors que le créateur insiste sur la taille réduite de l'équipe relève davantage du vœu pieux, similaire à l'espoir irrationnel des fans de Half-Life guettant le troisième opus à chaque alignement des planètes.
Pour l'heure, No Man's Sky reste la star incontestée du studio, avec encore des mises à jour massives en 2025 incluant de nouvelles planètes, de la gestion de colonies et des vaisseaux personnalisables. Light No Fire brûle peut-être d'un feu sacré, mais c'est une flamme qui semble devoir être couvée encore longtemps avant de devenir le brasier que tout le monde attend. Deux ans après son annonce, nous semblons encore loin de sa sortie.
commentaire (1)
Qu'ils prennent le temps qu'il faut on s,eclate sur nms en attendant