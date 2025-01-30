Light No Fire donne enfin de ses nouvelles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 janvier 2025 à 16h38
Même s'il ne fait plus parlé de lui, Light No Fire continue d'être sur le bon chemin et Hello Games est concentré sur son évolution.
Light No Fire donne enfin de ses nouvelles
Après plusieurs mois de silence, Hello Games assure que Light No Fire, son ambitieux RPG de survie en monde ouvert, est toujours en cours de développement. Alors que No Man's Sky continue d'évoluer avec une mise à jour massive, le studio reste pleinement investi dans son prochain projet, qui promet une liberté d'exploration inédite.

Le studio concentré sur Light No Fire

Dévoilé fin 2023, Light No Fire est présenté comme un RPG multijoueur/coopératif en monde ouvert combinant la liberté d'un jeu de survie et la profondeur d'un RPG. Son concept principal repose sur un monde de la taille réelle de la Terre, offrant une exploration sans limites. Selon Hello Games, ses océans sont aussi profonds que ceux du monde réel, ses montagnes tout aussi imposantes, et chaque recoin de la carte peut être parcouru.

Malgré un long silence autour du projet et No Man's Sky qui continue d'accueillir des mises à jour, Sean Murray, fondateur du studio, a confirmé que l'équipe est « extrêmement occupée » sur Light No Fire. Il précise que chaque avancée technologique réalisée sur leur moteur de jeu profite également à No Man's Sky, ce qui explique pourquoi le studio continue de partager des mises à jour majeures pour son titre phare tout en travaillant sur ce nouvel univers.

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Aucune nouvelle date ni fenêtre de sortie n'a été annoncée, mais cette déclaration rassure les joueurs impatients d'en savoir plus.

Un projet qui pourrait révolutionner le genre

Avec Light No Fire, Hello Games vise à repousser les frontières du jeu de survie en monde ouvert, en proposant un environnement massif, organique et dynamique, une ambition rarement atteinte dans l'industrie du jeu vidéo. Si le projet suit sa vision initiale, il pourrait devenir un nouveau standard du genre. Mais restons tout de même mesuré, puisque lors de son lancement, No Man's Sky était très ambitieux, mais a néanmoins réussi à inverser la tendance au fil du temps.
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Light No Fire pourrait sortir en 2025, mais Hello Games nous en dira plus ces prochains mois.
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