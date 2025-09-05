Life is Strange aura le droit à sa série, c'est officiel



le 05 septembre 2025 à 19h29 Publié par Corentin Rimbert le 05 septembre 2025 à 19h29

Après près de dix ans de rumeurs et de tentatives avortées, Life Is Strange aura enfin droit à sa série live-action. Amazon MGM Studios a donné son feu vert, avec Charlie Covell (The End of the F***ing World) en showrunner et scénariste.