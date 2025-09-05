Life is Strange aura le droit à sa série, c'est officiel

Après près de dix ans de rumeurs et de tentatives avortées, Life Is Strange aura enfin droit à sa série live-action. Amazon MGM Studios a donné son feu vert, avec Charlie Covell (The End of the F***ing World) en showrunner et scénariste.
C'est officiel, l'univers d'Arcadia Bay va prendre vie en prises de vues réelles
. Amazon Prime Video a commandé directement en série l'adaptation de Life Is Strange
, le jeu narratif acclamé de Square Enix, développé à l'origine par Don't Nod et Deck Nine. Produite en partenariat avec Square Enix
, Story Kitchen
et LuckyChap
(la société de Margot Robbie), la série sera écrite et supervisée par Charlie Covell
, déjà connu pour son ton mordant et ses drames atypiques.
Une histoire fidèle au premier jeu
Selon le synopsis officiel, la série suivra Max Caulfield
, étudiante en photographie, qui découvre son pouvoir de remonter le temps après avoir sauvé sa meilleure amie Chloe Price
. Ensemble, elles enquêtent sur la disparition mystérieuse d'une camarade et lèvent le voile sur la face sombre d'Arcadia Bay, jusqu'à devoir faire un choix impossible aux conséquences irréversibles.
« C'est un immense honneur d'adapter Life Is Strange. Je suis un grand fan du jeu, et j'ai hâte de partager l'histoire de Max et Chloe avec les joueurs et un nouveau public
», a déclaré Charlie Covell.
Un projet longtemps attendu
Cela fait presque dix ans que l'idée d'une adaptation circule. Legendary Television avait été pressenti à l'époque, mais ce n'est que maintenant qu'une version TV est officiellement commandée. Pour Square Enix, qui supervise la licence, c'est une étape attendue :
Depuis des années, on nous demande une série Life Is Strange. Nous sommes ravis de collaborer avec Amazon MGM Studios pour donner vie à cet univers.
La série réunit des producteurs prestigieux comme Story Kitchen
(déjà impliqué sur l'adaptation de Tomb Raider), LuckyChap
(à qui l'on doit Barbie et Promising Young Woman) et Square Enix. Amazon mise donc sur une adaptation ambitieuse, destinée à séduire les fans du jeu et un public plus large.
Amazon, nouvel eldorado des adaptations de jeux
Avec la série Fallout qui est déjà un succès, et des projets en cours comme Tomb Raider (avec Sophie Turner), Wolfenstein
, Mass Effect, God of War
ou encore Warhammer 40,000 avec Henry Cavill, Amazon s'impose comme un acteur central dans la transposition des licences vidéoludiques vers le petit écran, et va tenter de rattraper le retard pris sur Netflix qui les enchaîne aussi, avec plus ou moins de succès.
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