Life is Strange : La série TV étoffe son casting

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 mai 2026 à 14h58
De nouveaux acteurs et actrices ont rejoint le casting de l'adaptation en série TV de Life is Strange.
Life is Strange : La série TV étoffe son casting

C'est en fin d'année 2025 que nous apprenions la nouvelle : une série TV Life is Strange est prévue. Depuis cette révélation, les actrices jouant Max et Chloe ont été dévoilées. L'adaptation refait parler d'elle en ce jour, étant donné que la série TV Life is Strange a étoffé son casting.

La série TV Life is Strange accueille de nouveaux acteurs

En effet, comme reporté par Variety dans un récent article partagé sur Twitter/X, la série TV Life is Strange accueille de nouveaux acteurs et actrices. Ainsi, le rôle de Mark Jefferson a été confié à Tom Cullen (Downton Abbey), tandis que Leisha Hailey (The L Word) incarnera Joyce Price (la mère de Chloe). De plus, Raúl Castillo (Army of the Dead) incarnera David Madsen (le beau-père de Chloe) et Owen Teague (La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume) prêtera ses traits à Frank Bowers.

Les actrices pour les rôles principaux de la série Life is Strange

Comme dit précédemment, depuis le début du mois de mars 2026, nous savons qui incarnera Max et Chloe dans la série TV Life is Strange. Pour rappel, c'est Tatum Grace Hopkins qui a été choisie pour jouer Max Caulfield, alors que Chloe Price sera interprétée par Maisy Stella.

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Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas de date ou encore de fenêtre de sortie pour la série TV Life is Strange. Nul doute que nous en saurons plus dans les prochains mois, étant donné que les choses commencent à bien avancer du côté de cette nouvelle adaptation cinématographique, qui est très attendue par les fans de la franchise.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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