God of War : La série TV refait parler d'elle, et ça sent bon

La série TV God of War a, récemment, donné de ses nouvelles, qui sont plutôt positives.

Deux saisons sont prévues pour la série TV God of War

Actuellement, je travaille sur l'adaptation d'un jeu nommé God of War. Il s'agit d'un gros jeu dans l'industrie du jeu vidéo, Amazon a commandé deux saisons et m'ont demandé de venir ; en ce moment, je suis dans la writer's room [salle où les scénaristes se rassemblent] et c'est mon truc du moment.

Depuis le mois de décembre 2022, nous savons qu'une série TV God of War est en cours de préparation, du côté d'Amazon Prime Video. À la fin de l'année 2024, Deadline avait indiqué que son développement avait repris de zéro, à la suite de la perte de son showrunner, Rafe Judkins. Récemment,En effet, il y a quelques jours, l'actrice américaine Katee Sackhoff s'est entretenue avec le scénariste Ronald D. Moore (Battlestar Galactica, Outlander) et a partagé l'interview sur sa chaîne YouTube.. Le scénariste Ronald D. Moore a, ainsi, déclaré :De ce fait, ce projet d'adaptation, qui est très attendu par les fans de la franchise, semble avancer. Remarquons que, selon les propos de Ronald D. Moore. Cela signifie qu'Amazon a confiance dans le projet, ce qui présage déjà de bonnes choses.Toutefois, à l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus à ce sujet. Aucune information concernant le casting de la série TV God of War n'a été partagée et aucune fenêtre de sortie n'a été dévoilée, pour le moment. Nul doute que de plus amples détails seront partagés dans les mois à venir.