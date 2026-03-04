Life is Strange : Les actrices jouant Max et Chloe dans la série TV sont connues

La série TV Life is Strange a dévoilé ses actrices principales, qui incarneront Max et Chloe.

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Les actrices derrière Max et Chloe dans la série TV Life is Strange

EXCLUSIVE: Tatum Grace Hopkins has been cast as Max in the "Life Is Strange" live-action TV series at Prime Video. https://t.co/ZuuzncNnYj pic.twitter.com/BRyPBgrHMj — Variety (@Variety) March 3, 2026

La fin de la saga de Max et Chloe avec Life is Strange: Reunion

En septembre 2025, Amazon faisait une très belle annonce pour tous les fans de la franchise :va avoir le droit à son adaptation cinématographique, notamment en série TV. Depuis, très peu de nouvelles informations ont été dévoilées.... jusqu'à aujourd'hui, puisqueVia un article récemment publié, ainsi que deux publications sur son compte Twitter/X,. Ainsi,Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas de date ni même de fenêtre de sortie pour la série Life is Strange. Nul doute que de plus amples informations, notamment en ce qui concerne le casting, seront dévoilées dans les prochains mois. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés. En attendant la série TV Life is Strange, les joueurs et les joueuses vont prochainement pouvoir retrouver Max et Chloe.Max et Chloe ont encore des péripéties à traverser, qui seront narrées dans Life is Strange: Reunion. Développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix, ce nouvel opus Life is Strange, qui nous permettra de jouer les deux héroïnes, doit arriver le 26 mars 2026. Comme annoncé par les développeurs, Life is Strange: Reunion marquera la fin de la saga autour de Max Caulfield et Chloe Price.Après Life is Strange: Reunion, la communauté pourra donc retrouver Max et Chloe dans la série TV Life is Strange, dont la date de sortie n'a pas encore été révélée.