Life is Strange : Les actrices jouant Max et Chloe dans la série TV sont connues

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 mars 2026 à 11h31
La série TV Life is Strange a dévoilé ses actrices principales, qui incarneront Max et Chloe.
Life is Strange : Les actrices jouant Max et Chloe dans la série TV sont connues
En septembre 2025, Amazon faisait une très belle annonce pour tous les fans de la franchise : Life is Strange va avoir le droit à son adaptation cinématographique, notamment en série TV. Depuis, très peu de nouvelles informations ont été dévoilées.... jusqu'à aujourd'hui, puisque les actrices qui joueront Max et Chloe dans la série TV Life is Strange ont été récemment révélées.

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Via un article récemment publié, ainsi que deux publications sur son compte Twitter/X, Variety a partagé des informations concernant le casting de la série TV Life is Strange. Ainsi, les personnages principaux, à savoir Max Caulfield et Chloe Price, ont trouvé leur interprète. C'est Tatum Grace Hopkins (Meek) qui incarnera Max, tandis que Maisy Stella (Nashville, Mon futur moi) jouera Chloe Price dans la série TV Life is Strange.



Toutefois, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas de date ni même de fenêtre de sortie pour la série Life is Strange. Nul doute que de plus amples informations, notamment en ce qui concerne le casting, seront dévoilées dans les prochains mois. Évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés. En attendant la série TV Life is Strange, les joueurs et les joueuses vont prochainement pouvoir retrouver Max et Chloe.

La fin de la saga de Max et Chloe avec Life is Strange: Reunion

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Max et Chloe ont encore des péripéties à traverser, qui seront narrées dans Life is Strange: Reunion. Développé par Deck Nine Games et édité par Square Enix, ce nouvel opus Life is Strange, qui nous permettra de jouer les deux héroïnes, doit arriver le 26 mars 2026. Comme annoncé par les développeurs, Life is Strange: Reunion marquera la fin de la saga autour de Max Caulfield et Chloe Price.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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