Don't Nod (Life is Strange) fait face à d'importants problèmes financiers

Un récent rapport indique que le studio de développement Don't Nod pourrait manquer de trésorerie dans seulement quelques mois.

Dans le monde entier ainsi qu'en France, plusieurs studios de développement connaissent des difficultés, à l'image d'Ubisoft, qui a récemment annoncé une nouvelle vague de licenciements. Or, les créateurs de Life is Strange (et plus précisément des deux premiers opus), soit Don't Nod, seraient également dans une situation critique, selon de récentes informations.

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Des difficultés critiques pour Don't Nod

En effet, selon un récent rapport spécial des commissaires aux comptes, qui a notamment été relayé par Gautoz sur Bluesky, le studio de développement Don't Nod pourrait bien venir à court de trésorerie au mois de novembre 2026. D'ailleurs, d'après les informations communiquées, Tencent, qui est actionnaire majoritaire de la société, n'a pas désiré investir davantage dans Don't Nod, qui aurait déjà commencé à travailler sur son prochain projet, répondant au nom de code « Projet P14 ».

Vogue la galère chez Don't Nod : un rapport des commissaires aux comptes alerte sur un épuisement total de la trésorerie du studio d'ici novembre. Tencent ne souhaite ni augmenter son capital, ni financer un projet, et les plans des boss ne rassurent pas. www.dontnod-bourse.com/fr/informati...



[image or embed] — Gauthier 'Gautoz' Andres 🔜 GAME CAMP (@gautoz.cool) 15 juin 2026 à 10:39

La situation actuelle du studio de développement français serait, en partie, due au fait que ses derniers jeux, notamment Lost Records Bloom & Rage et Aphelion, n'auraient pas généré les revenus escomptés. Don't Nod, qui est à la recherche de nouvelles sources de financement depuis un moment maintenant, réfléchirait, dès lors, à sortir le Projet P14 plus tôt en 2027 et à accepter des contrats pour le compte d'autres éditeurs. Affaire à suivre, donc, en ce qui concerne l'avenir du studio Don't Nod.

Rappelons, en guise de conclusion, que la licence Life is Strange compte plusieurs opus, dont les deux premiers ont été développés par Don't Nod. Les titres les plus récents, comme Double Exposure et Reunion, ont été créés par Deck Nine Games.