Life is Strange série TV : Déjà une nouvelle qui risque de faire grincer des dents

Après son officialisation, la série TV Life is Strange a profité d'une nouvelle information, qui pourrait décevoir les fans de la franchise de Don't Nod.

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Les créateurs du jeu ne seraient pas impliqués dans la série TV Life is Strange

Les seules personnes qui ne sont pas impliquées sont les créateurs.

The only people not involved are the creators. https://t.co/xSqOXlmYPv — Christian Divine (@Chris_divine) September 5, 2025

Une série qui sera fidèle au jeu

Comme vous le savez probablement déjà, au début du mois de septembre 2025, Amazon a annoncé qu'une série TV Life is Strange va voir le jour., selon de récentes informations.En effet, très peu de temps après l'annonce d'Amazon, Christian Divine, qui est le scénariste du premier opus de la licence, a partagé une petite précision, via son compte Twitter/X, en ce qui concerne la série TV Life is Strange :De ce fait,. Cette information pourrait, notamment, décevoir les fans de la première heure, tant il est toujours bénéfique pour une adaptation d'avoir le regard et le soutien des créateurs de l'œuvre originelle. Toutefois, certains films ou encore séries issus d'une franchise vidéoludique, qui ont été réalisés sans leurs concepteurs, ont été jugées excellents. Reste à savoir si cela sera le cas de la série TV Life is Strange, qui ne se montrera probablement pas avant un bon moment.Selon les dernières informations connues,, et donc à l'histoire de Max Caulfield et de Chloe Price. Pour rappel, c'est Charlie Covell (The End of the F***ing World) qui est en charge de ce projet d'adaptation, et ce, en tant que showrunner et scénariste : « C'est un immense honneur d'adapter Life is Strange. Je suis un grand fan du jeu, et j'ai hâte de partager l'histoire de Max et Chloe avec les joueurs et un nouveau public ».