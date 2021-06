Les Sims 4 : Vie à la campagne, le nouveau DLC, dévoilé

Semez les graines d'une vie délicieusement champêtre dans lama... gnifique ville d'Henford-on-Bagley et faites la rencontre de vos nouveaux meilleurs amis.. et pis c'est tout !



Vie à la Campagne disponible le 22 juillet https://t.co/cnfGDmIqwH #Sims4CottageLiving pic.twitter.com/wJ3CV22rS9 — Les Sims (@LesSims) June 10, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

, plusieurs DLC sont lancés au cours des prochains mois. Le premier d'entre eux avait alors été décrit comme moyen de lier nos Sims avec la nature. Avant même la déclaration officielle d'EA, des enquêteurs du net étaient parvenus à trouver le thème sur lequel allait se centrer cette extension. C'est donc sans surprise queCe nouveau pack emmènera les Sims à la découverte dey, d'inspiration anglaise. Ce petit bourg et ses habitants souhaitent la bienvenue aux arrivants en les invitant à découvrir leur pub, à profiter du grand air lors d'un pique-nique et à faire connaissance avec les locaux qui se feront un plaisir de leur faire découvrir leurs traditions à travers divers événements.En parlant d'événement,s'adresse à tous les agriculteurs voulant prouver qu'ils ont la main la plus verte de la région en faisant participer un fruit ou un légume géant à un concours. Pour optimiser vos chances, il sera nécessaire d'améliorer votre compétence jardinerie, ceci vous servira également à surmonter. Ces derniers poussent les Sims à consommer des aliments frais à chaque repas. Des fruits et des légumes du potager ou encore des œufs et du lait de la veille, tout est fait pour que nos Sims donnent naissance à une véritable petite ferme.Pour que le lien avec la nature puisse être assouvi à son maximum, les Sims devront se lier d'amitié non seulement avec les animaux de leur petite exploitation, mais aussi avec les animaux de la forêt voisine. Les lapins, les renards et les oiseaux sauvages pourraient se montrer très généreux une fois leur confiance gagnée...Ce pack est l'un des points d'orgue du Summer of Sims , qui est tout simplement le planning estival que nous propose EA sur les Sims 4 pour les mois de mai, juin et juillet. Les packs décoration d'intérieur et le pack Riad font également partie de cette road map.