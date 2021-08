Les Sims 4 : Sa feuille de route est axée sur son « amélioration de contenu »

Nous ne pouvons pas confirmer pour le moment quand ils feront leur entrée dans le jeu, mais soyez assurés que nous voudrions y mettre autant d'amour et d'attention que nous l'avons fait pour les vampires et les sorciers.

Après la sortie de plusieurs kits et extensions comme Escapade enneigée Star Wars: Voyage sur Batuu , ou encore plus récemment Vie à la campagne , nous pourrions penser que nous avons fait le tour de ce que pouvait proposer. Bien que le titre d'entre prochainement dans sa septième année, les développeurs n'en ont pas fini avec lui, bien au contraire.est en effet aujourd'hui le jeu ayant la durée de vie la plus longue de toute la série, et les joueurs attendent désormais avec impatience l'officialisation du 5. De ce fait, lorsque l'avenir du 4 est mentionné, les développeurs décident tout de même d'éclaircir la situation en faisant le point sur ce qui va arriver ou non. Bien qu'ils n'aient pas donné tous les détails de sa feuille de route, le studio a déclaré qu'il se concentrait davantage surSelon leurs dires, un « rafraîchissement relaxant » d'un pack de jeu déjà existant sera « bientôt disponible ». Par ailleurs,et affectera leur apparence ainsi que leur histoire, mais ce projet n'en est qu'à sa préparation et se fera sur du long terme.Néanmoins, en ce qui concerne l'arrivée de packs proposant des loups-garous, des fées, ou encore des zombies, les joueurs vont devoir se montrer encore patients puisqu'ils ne sont pas attendus dans un avenir proche.